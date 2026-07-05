Extremadura suma 32 incendios en una semana y el calor mantiene alto el riesgo

El Plan Infoex ha intervenido durante la última semana en 64 incidentes registrados en Extremadura, de los que 32 han sido incendios forestales. Los fuegos han afectado a una superficie aproximada de 270 hectáreas, aunque las cifras están pendientes todavía de las mediciones definitivas.

La actividad se ha repartido de forma equilibrada entre las dos provincias. Según ha informado este domingo el servicio de prevención y extinción de incendios forestales de la Junta de Extremadura, 16 incendios se han declarado en la provincia de Badajoz y otros 16 en la de Cáceres.

Pese al número de intervenciones, el Infoex destaca que durante esta última semana no se ha registrado ningún gran incendio forestal, categoría que se aplica a los fuegos que superan las 500 hectáreas de superficie afectada.

Sí se ha activado el nivel 1 de peligrosidad en tres incendios, dos de ellos en la provincia de Badajoz y uno en la de Cáceres, ante la posible afección a personas o bienes no forestales. El incendio más relevante ha sido el ocurrido en Malpartida de Plasencia, con una superficie aproximada de 140 hectáreas.

El riesgo seguirá

De cara a los próximos días, la semana comenzará con aviso meteorológico por ola de calor, inicialmente hasta el martes, debido a un bloqueo anticiclónico situado al norte de la península. Además, el Infoex advierte de la posibilidad de episodios tormentosos hasta mediados de semana.

La previsión apunta a un cambio de dinámica en la segunda mitad de la semana, con un descenso de las temperaturas por la entrada de una vaguada por el extremo noroccidental peninsular. Aun así, el riesgo no desaparece. El Infoex señala que, con estas condiciones meteorológicas, la probabilidad de ignición continuará siendo elevada, especialmente durante las horas centrales del día, por la baja humedad relativa.

Por ello, el servicio de prevención y extinción de incendios forestales de la Junta de Extremadura mantiene su recomendación de extremar las precauciones en los trabajos agrícolas y en cualquier actividad próxima a zonas forestales que pueda provocar un incendio.

Fuente: El Periódico de Extremadura