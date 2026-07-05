Fusión entre Don Benito y Villanueva de la Serena: la historia de un fracaso

Hubo consulta popular, nombre elegido, Medalla de Extremadura, protocolo con cinco ministerios, promesas de inversión y hasta una fecha prevista para empezar a caminar como una sola ciudad, pero finalmente no hubo fusión. Más de cuatro años después de que Don Benito y Villanueva de la Serena votaran a favor de unirse, el pleno dombenitense puso esta semana punto final al mayor proyecto de reestructuración territorial de la historia reciente de la región.

La corporación municipal aprobó por unanimidad una moción presentada por el PP y Siempre Don Benito para declarar la paralización definitiva de cualquier actuación administrativa o política derivada del proceso, iniciado en 2021 por los entonces alcaldes socialistas José Luis Quintana y Miguel Ángel Gallardo. El acuerdo lo apoyaron también el PSOE y la concejala no adscrita Violeta Casado. De esta forma, la fusión nacida con un amplio consenso institucional, ha muerto paradójicamente con otro consenso, en este caso, para dar carpetazo al expediente.

Paneles indicativos de ambas localidades a la entrada de Don Benito. / S.S.

El texto aprobado deja sin efecto los compromisos y obligaciones derivados del proceso y será comunicado al Ministerio de Política Territorial, a la Junta de Extremadura, a la Diputación de Badajoz y al Ayuntamiento de Villanueva. Don Benito se abre a colaborar con su municipio vecino, pero ya fuera de cualquier integración administrativa. La herramienta será la Mancomunidad Integral de Servicios Don Benito-Villanueva, que pasa a ser el cauce para proyectos conjuntos sin tocar la independencia jurídica, fiscal ni electoral de ambas ciudades.

La consulta popular

El origen del fracaso hay que buscarlo en la misma noche en la que la fusión pareció ganar. El 20 de febrero de 2022, Don Benito y Villanueva celebraron una consulta popular que debía legitimar el proceso y el resultado oficial fue favorable, aunque la foto política resultó muy distinta en cada ciudad. En Villanueva, el sí fue rotundo: rozó los 11.400 votos y alcanzó el 90,4% de los apoyos entre quienes participaron, mientras que el no apenas alcanzó 1.132 votos.

En Don Benito, en cambio, el respaldo fue mucho más ajustado. Votaron alrededor de 15.000 personas de las 31.000 convocadas y el sí obtuvo un 66,2%, apenas por encima del mínimo del 66% fijado previamente por los primeros ediles para seguir adelante. Más de 4.000 dombenitenses votaron en contra. La consulta dio luz verde al procedimiento, pero no cerró el debate, sino que dejó al descubierto una grieta que después se haría cada vez más profunda.

La noche del recuento tampoco ayudó, porque los problemas informáticos en la difusión de los datos, especialmente en Don Benito, alimentaron la desconfianza de los sectores contrarios. Sus denuncias no prosperaron judicialmente, pero el daño político ya estaba hecho. De aquella contestación nació primero una plataforma vecinal y después Siempre Don Benito, partido que acabaría siendo llave de gobierno en la ciudad y actor principal del freno definitivo.

Un vecino de Don Benito vota en la consulta popular. / LCB

Tras la consulta, Quintana y Gallardo comparecieron emocionados y hablaron de una nueva etapa con el horizonte puesto en 2027. La previsión era que, coincidiendo con las elecciones municipales, Don Benito y Villanueva dejaran atrás sus dos ayuntamientos para constituir una única corporación municipal. La nueva ciudad superaría los 60.000 habitantes y aspiraba a convertirse en la tercera de Extremadura.

El relato era ambicioso y se apoyaba en la promesa de más empleo, más financiación, más empresas, más peso institucional, nuevas infraestructuras y mayor capacidad para atraer inversiones. La fusión se presentó como una oportunidad para que las Vegas Altas ganaran músculo económico y demográfico, con una nueva dimensión administrativa que permitiera competir mejor por fondos, servicios e inversiones.

Ese clima de impulso tuvo incluso reconocimiento institucional. En 2022, la Junta concedió una de las Medallas de Extremadura a la ciudadanía de Don Benito y Villanueva por la aprobación de la fusión en consulta popular. La distinción elevó el proyecto a ejemplo regional antes incluso de que el expediente estuviera cerrado. Aquella medalla resume la distancia entre la expectativa generada entonces y el desenlace actual.

Consenso institucional

El punto culminante llegó el 3 de marzo de 2023, cuando el centro de empleo de Don Benito-Villanueva acogió la firma del protocolo de colaboración sobre el proceso de unión, con la participación de cinco ministerios, la Junta, la Diputación de Badajoz y los dos ayuntamientos. La ministra Isabel Rodríguez lo calificó como un proyecto inspirador para España, mientras Guillermo Fernández Vara lo presentó como uno de los proyectos que más habían ayudado a Extremadura desde el punto de vista reputacional.

También los dos alcaldes insistieron aquel día en la dimensión estratégica del proyecto. Gallardo defendió que la unión no restaba, sino que sumaba y multiplicaba, y Quintana sostuvo que permitiría conseguir lo que por separado no se lograría nunca. La escena reflejaba hasta qué punto la fusión había dejado de ser solo un acuerdo entre dos alcaldes para convertirse en una operación respaldada por varias administraciones.

Zona comercial de Don Benito. / LCB

El protocolo recogía compromisos concretos: apoyo técnico y jurídico, un edificio administrativo común, incentivos en los tributos del Estado, mejora de la N-430, campus universitario, parque tecnológico, área logística y un carril bici interurbano. Además, un estudio de la Universidad de Extremadura estimaba una subida del 2,5% en la renta de los hogares, un impacto en el empleo de entre el 5% y el 15%, un 15% más de empresas y 1,5 millones más de aportación del Estado.

Sin embargo, el paso decisivo quedó pendiente. El convenio de fusión, que debía ordenar asuntos esenciales como urbanismo, tributos municipales, plantillas y funcionamiento de la nueva ciudad, no se aprobaría hasta la legislatura siguiente. Y la cuestión es que ese aplazamiento resultó fatal, porque cuando llegó el nuevo periodo legislativo, el tablero político había cambiado por completo.

Antes incluso del vuelco electoral, el proceso había sufrido otro desgaste con la elección del nombre. La nueva ciudad terminó bautizada como Vegas Altas, después de que otras propuestas de la comisión de expertos, como Concordia del Guadiana o Mestas del Guadiana, no cuajaran. Lo que debía ser un gesto de identidad compartida se convirtió en otro foco de conflicto, con rechazo en parte de Don Benito y también en la localidad pacense de Vegas Altas.

El debate tocó una fibra sensible: el temor a perder identidad, historia y peso propio dentro de una nueva estructura municipal. Quintana y Gallardo insistieron siempre en que la unión no implicaría borrar tradiciones ni raíces, pero en Don Benito esa idea terminó siendo uno de los argumentos más eficaces de quienes se opusieron al proceso.

Las elecciones municipales

La fusión no cayó en los tribunales ni por falta de informes favorables, sino en las urnas de las elecciones municipales de 2023. En Don Benito, el PSOE perdió la mayoría absoluta y Siempre Don Benito irrumpió con siete concejales. Su pacto con el PP permitió formar un nuevo gobierno y aparcar el proyecto. En Villanueva, el PSOE mantuvo la alcaldía y siguió defendiendo la unión, pero ya sin el socio imprescindible al otro lado.

A partir de ahí, la fusión quedó políticamente congelada. El acuerdo entre PP y Siempre Don Benito incluía la celebración de una nueva consulta, aunque con el paso del tiempo esa opción también fue perdiendo fuerza. El gobierno dombenitense defendía que el proceso había provocado división social y una brecha que seguía abierta, mientras el expediente permanecía formalmente vivo pero sin el impulso político necesario para avanzar.

El portavoz popular, Ángel Luis Valadés, lo resumió en el pleno de esta semana al afirmar que su partido apoyó la consulta porque entendió que podía ser positiva para la ciudad, pero que con el paso de los años comprobó que la realidad era muy distinta a lo que se vendió. A su juicio, lo que había nacido como un proyecto ilusionante terminó convertido en una profunda brecha en Don Benito.

Siempre Don Benito reivindicó el acuerdo como el cumplimiento de su principal compromiso político. Para la formación localista, el proceso estuvo viciado desde el principio y no se desarrolló de forma limpia ni neutral. Su razón de ser fue frenar aquella fusión y, tres años después de entrar en el ayuntamiento, ha logrado verla enterrada formalmente.

Zona comercial de Villanueva de la Serena. / LCB

Postura del PSOE

El golpe definitivo no ha sido solo la moción de PP y Siempre Don Benito, sino el voto favorable del PSOE. Los socialistas dombenitenses defendieron que la consulta de 2022 tuvo todas las garantías democráticas y recordaron que el propio Partido Popular avaló en su día las reglas del proceso. También subrayaron que dirigentes populares como José Antonio Monago o José Luis Martínez-Almeida respaldaron públicamente la unión antes de las municipales.

Pese a esa defensa de la legitimidad del camino iniciado, el PSOE admitió que el escenario ha cambiado. Su secretario general en Don Benito, Manuel Gómez, sostuvo que no es momento de hablar ahora de la fusión y que la prioridad debe ser recuperar Don Benito, su economía y volver a ilusionar a los dombenitenses. El propio Quintana, ahora delegado del Gobierno en la región, ha trasladado que el proceso debía estar basado «desde el principio» en la unanimidad del PP y el PSOE, una condición que, a su juicio, se ha perdido con el paso del tiempo. «Si los dos partidos grandes no quieren, no tiene sentido», ha trasladado.

Este giro resulta especialmente significativo porque convierte el final de la fusión en algo más que una victoria de sus detractores. Supone también la constatación de que quienes la defendieron como proyecto estratégico han dejado de verla como una prioridad viable. El PSOE mantiene que el proceso fue legítimo, pero acepta que la percepción social en Don Benito ha cambiado y que insistir en la unión, a las puertas de un nuevo ciclo electoral, no responde a las prioridades de los vecinos.

En Villanueva, la alcaldesa socialista, Ana Belén Fernández, también ha dado ya por descartado el proyecto en el horizonte inmediato, aunque responsabiliza al PP dombenitense de haberlo frenado. El entierro de la fusión no significa que Don Benito y Villanueva dejen de colaborar. La Mancomunidad Integral de Servicios Don Benito-Villanueva fue durante años la base técnica que hizo imaginable una unión administrativa. Ahora deja de ser la antesala de una nueva ciudad para convertirse en el límite de la cooperación. Don Benito quiere mantener proyectos de interés común, pero sin integración jurídica, fiscal ni electoral. Así termina un proyecto que aspiró a ser ejemplo nacional de cooperación municipal.

Fuente: El Periódico de Extremadura