Controlado el incendio de alta montaña en Tornavacas que arde desde la madrugada: "Avisamos al 112 y hubo otros tres conatos"

El incendio forestal declarado en Tornavacas que comenzó a primeras horas de la madrugada de este sábado, se ha mantenido activo en una zona de alta montaña, abrupta y alejada del casco urbano, hasta que los profesionaldes del Plan Infoex lo han dado por controlado hacia las 18.30 horas del domingo. El fuego se había originado en el paraje de la Serrá. Los efectivos han logrado detener el avance del fuego al consolidar el perímetro. Continúan con las labores de remate tres unidades de bomberos forestales terrestres, un helicóptero y un agente del Medio Natural

La Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias ha venido subrayando que se trata de un incendio de alta montaña que no preocupa demasiado por su distancia a núcleos urbanos, aunque su control ha necesitado tiempo por la dificultad del terreno: una zona es accidentada.

Infoex

"Anoche avisamos al 112, y además hubo otros tres conatos", explica Yolanda, una vecina de Tornavacas de 43 años que llamó personalmente a emergencias a las 00.50 de la madrugada al ver las llamas en el monte. Según relata, la situación en el pueblo se ha vivido con tranquilidad porque el incendio está "arriba en la sierra", a unos 15 minutos del casco urbano por caminos. "Ahora mismo no hay ningún peligro ni por humo ni por llamas", asegura.

Durante la noche, no obstante, el humo sí fue visible en algunos puntos del municipio. En la carretera N-110 se apreciaba a la luz de las farolas y también se observaba cómo bajaba hacia la zona del cementerio y la piscina.

El incendio tampoco ha descendido hasta la zona de cerezos, un cultivo estratégico en el Valle del Jerte, con centenares de parcelas dedicadas a su producción. El humo es visible pero en la parte alta de la sierra, lejos de esas explotaciones.

Tres conatos durante la noche

Además del incendio principal, vecinos de Tornavacas aseguran que durante la madrugada se detectaron otros tres conatos en el entorno de la carretera N-110, de subida al puerto. Uno de ellos se situó en la zona de la caseta del caminero y otros dos algo más arriba. Según esas mismas fuentes vecinales, los focos quedaron controlados con rapidez.

La actividad de los medios de extinción fue visible desde primeras horas de la madrugada. Sobre la 1.20, vecinos del municipio vieron pasar dos camiones del Infoex en dirección al puerto de Tornavacas y al poco tiempo se extinguieron los conatos. También se desplazó hasta la zona la Guardia Civil.

El Plan Infoex mantiene desplegado el operativo de extinción en una jornada de riesgo muy alto de incendios forestales en Tornavacas y en buena parte del norte cacereño. Hasta la zona se han movilizado tres unidades de bomberos forestales terrestres y una unidad helitransportada, además de un agente del medio natural y un técnico de extinción. En las labores participan también medios aéreos, entre ellos un helicóptero y dos hidroaviones.

En el municipio de Tornavacas, los incendios se miran con mucho más respeto después del fuego de Jarilla del pasado año, el mayor de la historia de Extremadura. "Lo vimos muy de cerca", recuerdan los vecinos. Aun así, la situación este domingo es distinta al descartar el Plan Infoex peligro para el pueblo y sus arededores.

Fuente: El Periódico de Extremadura