Un terremoto de magnitud 2,8 sacude la frontera entre Portugal y Extremadura
El seísmo se ha registrado minutos antes de las seis y media de la mañana a pocos kilómetros del municipio de Cheles
Un terremoto de magnitud 2,8 se ha registrado este domingo junto a la frontera entre Portugal y Extremadura. El temblor se ha producido al norte de Mourão, muy cerca de Cheles, en una semana marcada por los trágicos seísmos de Venezuela.
El seísmo se ha producido en torno a las 06.27 horas, con epicentro en las coordenadas 38.5135 de latitud y -7.3460 de longitud, según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). La profundidad ha sido de dos kilómetros.
El punto registrado se encuentra a pocos kilómetros del municipio pacense de Cheles y algo más alejado de Villanueva del Fresno, también en la provincia de Badajoz. Por el momento, no han trascendido daños personales ni materiales.
Pendiente de Venezuela
El temblor llega en un momento de especial sensibilidad por los recientes terremotos de Venezuela. Precisamente ayer regresaban bomberos extremeños de la Diputación de Cáceres tras prestar ayuda humanitaria en Caracas, en una movilización a la que se ha sumado la solidaridad de la región con el país.
Aunque se trata de episodios sin relación directa, la coincidencia temporal hace que el seísmo registrado junto a la frontera haya despertado más atención en Extremadura.
Fuente: El Periódico de Extremadura
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