Más de 6.600 empresas extremeñas marcan en Hacienda la casilla solidaria y elevan la recaudación un 50%

Extremadura se sitúa entre los territorios donde más ha crecido la participación empresarial en la Casilla Empresa Solidaria. Más de 6.600 compañías de la región marcaron esta opción en 2025, lo que supone un incremento del 30,2% respecto al ejercicio anterior, "muy por encima" de la media nacional, según los datos expuestos este martes durante una jornada organizada por la Creex.

La recaudación regional también ha experimentado un fuerte aumento. En concreto, ha superado los 599.000 euros, un 50% más que en 2024. La casilla permite a las empresas destinar el 0,7% de su Impuesto de Sociedades a proyectos sociales gestionados por entidades del tercer sector, sin coste adicional y sin aumentar la burocracia para las compañías.

En la sesión han participado la directora ejecutiva de la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura, María José Juanes; Sonia Macarro, coordinadora del Área Fiscal de CE Consulting, firma Embajadora de la Casilla Solidaria; y Javier Peinado, secretario general de la Creex, organización que también actúa como Embajadora de esta iniciativa.

Sin coste para la empresa

El secretario general de la Creex, Javier Peinado, ha destacado que marcar la casilla no supone ningún coste para la empresa. Según ha señalado, esta opción sirve simplemente para indicar al Estado que ese porcentaje de los impuestos se destine a fines sociales.

En la misma línea, Sonia Macarro ha aclarado una de las dudas más habituales entre el empresariado: marcar la casilla no reduce una posible devolución ni aumenta la cuota a ingresar. Es decir, no altera el resultado de la declaración del Impuesto de Sociedades, sino el destino de una parte ya prevista de la recaudación.

La jornada ha servido también para insistir en el papel de asesorías y gestorías, que son clave en el momento de realizar las declaraciones fiscales. Los participantes han llamado a estos profesionales a informar a las empresas extremeñas de esta posibilidad cuando preparen el Impuesto de Sociedades.

Récord nacional en 2025

El avance extremeño se enmarca en un año récord en el conjunto del país. En 2025, 373.000 empresas marcaron la casilla solidaria, casi una de cada cinco, y la recaudación alcanzó los 124 millones de euros. La cifra contrasta con los 86 millones de 2024 y con los 33 millones registrados en 2019.

Pese a este crecimiento, María José Juanes ha subrayado que el margen de mejora sigue siendo amplio. La directora ejecutiva de la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura ha afirmado que el potencial está "muy lejos de agotarse". Según los datos expuestos en la jornada, si todas las empresas marcaran la casilla, la recaudación podría llegar a los 300 millones de euros.

Más de 10.000 proyectos financiados

El perfil de las empresas que marcan la casilla muestra una doble realidad. Las grandes compañías, con facturación superior a 1.000 millones de euros, aportan más de la mitad de los fondos. Sin embargo, son las pymes las que están liderando el aumento de participación. Por sectores, el crecimiento está encabezado por servicios, financiero y seguros, seguidos del comercio y la hostelería.

Los fondos procedentes de la casilla se distribuyen mediante convocatorias públicas de concurrencia competitiva. El 80% se transfiere a las comunidades autónomas y el 20% se reserva para iniciativas de ámbito estatal e innovación social.

En conjunto, esta financiación permite apoyar más de 10.000 proyectos autonómicos y locales gestionados por 3.500 entidades, además de más de 100 proyectos estatales. Las iniciativas financiadas se desarrollan en ámbitos como la atención sociosanitaria, la exclusión social, la infancia, la discapacidad y la igualdad.