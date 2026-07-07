Los avisos naranjas por altas temperatura continuarán este miércoles en la mayor parte de Extremadura

Toda Extremadura, excepto el sur de la provincia de Badajoz, continuará este miércoles, 8 de julio, en aviso naranja por altas temperaturas, que podrán alcanzar máximas de entre 40 y 41 grados.

Por su parte, el sur de la provincia de Badajoz estará en aviso amarillo por máximas de hasta 38 grados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Los avisos se activarán a las 13.00 horas de este miércoles y se mantendrán hasta las 21.00 horas.

15 comunidades con avisos

Las altas temperaturas pondrán este miércoles en aviso a 15 comunidades autónomas en un día en el que la mayoría, once, alcanzarán el nivel naranja, de peligro importante, y dos, Cataluña y Comunidad Valenciana, el rojo, de peligro extraordinario, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, los avisos rojos por altas temperaturas estarán en Tarragona y Valencia. Además, los avisos naranjas se registrarán en Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla; Huesca, Teruel y Zaragoza; Mallorca, Ibiza y Formentera; Ávila y Salamanca; Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo; Barcelona, Girona y Lleida; Badajoz y Cáceres; Sierra de Madrid, Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste; Altiplano de Murcia, Noroeste de Murcia y Vega del Segura; Ribera del Ebro de Navarra; Ribera del Ebro de La Rioja, Alicante y Gran Canaria.

Asimismo, en nivel amarillo por altas temperaturas estarán Almería, Cádiz y Málaga; Menorca; Burgos, León, Palencia, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora; Guadalajara; Lugo y Ourense; Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y Campo de Cartagena y Mazarrón; Centro de Navarra y Pirineo navarro; Álava; Ibérica riojana; Castellón; Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.

A su vez, habrá avisos por tormentas en Huesca, Teruel y Zaragoza; Burgos, Centro de Navarra, Pirineo navarro y Ribera del Ebro de Navarra; Álava; Ribera del Ebro de La Rioja e Ibérica riojana y Castellón.

Persiste la ola de calor

Aemet avanza que este miércoles persistirá la ola de calor. Por zonas, las máximas bajarán en el sistema Ibérico y la mitad norte, y lo harán de forma más acusada en el Cantábrico, mientras que subirán en el extremo noreste y en el sureste y se mantendrán sin cambios en el resto del territorio. Por otro lado, las mínimas bajarán en el noroeste y subirán en el arco mediterráneo. En lo que respecta a los archipiélagos, se esperan pocos cambios.

En este sentido, se podrán superar los 36-38ºC en la mayor parte del territorio peninsular y los archipiélagos, salvo en zonas altas, el área cantábrica y el litoral de Alborán. En los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, el cuadrante suroeste, el litoral de Valencia, Murcia, el sur de Huesca y Lleida, así como en medianías del sur de Gran Canaria, podrán sobrepasarse los 40-42ºC.

Por su parte, las mínimas no bajarán de los 20ºC en los litorales mediterráneos, el suroeste, el Ebro y Canarias, y de los 25ºC en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir y en la vertiente sur de las islas canarias orientales.

Estabilidad en la Península y archipiélagos

El organismo estatal indica que la estabilidad predominará en la Península y en los archipiélagos, aunque el desarrollo de nubes de evolución en el nordeste peninsular podría dejar chubascos y tormentas acompañadas de rachas muy fuertes de viento en el alto Ebro, Navarra, Sistema Ibérico y los Pirineos, donde no se descarta que se registre granizo.

En lo que se refiere a las costas atlánticas gallegas y el Cantábrico occidental, prevé cielos con nubes bajas y algunas brumas. Mientras tanto, indica que en el resto de la Península y Baleares predominarán los cielos despejados o con algunas nubes altas y en Canarias habrá intervalos nubosos en las islas más occidentales y cielos poco nubosos o despejados en las orientales, aún con presencia de calima ligera.

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Por último, Aemet pronostica viento flojo de componente oeste para este miércoles en el Cantábrico y el norte en Galicia, flojo y variable en el interior, y en régimen de brisas en el Mediterráneo. En Canarias, el viento será de componente norte y moderado.

Fuente: El Periódico de Extremadura