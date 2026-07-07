El Infoex dispondrá de tres mil nuevas equipaciones para los 994 bomberos forestales

Los efectivos del Plan Infoex recibirán nuevo vestuario de invierno para desarrollar labores de prevención de incendios forestales durante la época de peligro bajo. El Consejo de Gobierno de la Junta ha autorizado este martes la contratación del suministro de las prendas por un importe de 802.718 euros. El material incluye pantalones, sudaderas y chaquetas térmicas para que el personal pueda realizar estos trabajos en mejores condiciones de seguridad.

En total se adquirirán cerca de 3.000 equipaciones. Según ha detallado la consejera portavoz, Elena Manzano, la plantilla del Plan Infoex está integrada por 994 bomberos forestales y cada uno recibirá tres lotes de prendas. El contrato estará financiado en un 75% con cargo a fondos FEADER, dentro del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027.

La portavoz de la Junta y consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno / JUNTA DE EXTREMADURA

Más inversión y medios

Manzano ha enmarcado esta medida dentro del refuerzo progresivo de los recursos destinados a la prevención y extinción de incendios forestales en Extremadura. Así, ha señalado que la inversión prevista en los presupuestos de 2026 alcanza los 116,8 millones de euros. A esta cantidad se suman otros tres millones para el plan de renovación de recursos humanos, que prevé la creación de 85 nuevas plazas de bomberos forestales junto a las 138 ya creadas durante el último año.

La portavoz también ha destacado la incorporación de nuevos medios materiales desde 2023, con cuatro aviones de refuerzo, 92 nuevos vehículos y la puesta en marcha de un nuevo centro operativo dotado con tecnología avanzada para mejorar la coordinación y la respuesta frente al fuego.

Convenio con Cruz Roja

El Consejo de Gobierno también ha autorizado la firma de un convenio con Cruz Roja Española en Extremadura, mediante la concesión directa de una subvención de 230.000 euros para financiar el proyecto de coordinación con la Junta en materia asistencial y de protección civil.

El objetivo es garantizar la capacidad de respuesta y apoyo al sistema público ante emergencias o catástrofes, además de reforzar la formación del voluntariado y del personal laboral para una adecuada actuación en este tipo de situaciones.

Con esta partida, la Junta asegura la colaboración de cinco técnicos de Cruz Roja en el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura, donde participarán en tareas de coordinación ante accidentes, incendios, inundaciones o cualquier otra emergencia que requiera apoyo especializado.

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La cuantía del convenio aumenta un 13% con respecto a años anteriores, según ha destacado la Junta, que defiende que esta colaboración permite mejorar la coordinación y garantizar una respuesta más eficaz ante situaciones de emergencia.

Fuente: El Periódico de Extremadura