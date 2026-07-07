El Ingreso Mínimo Vital crece un 19% en Extremadura y alcanza a más de 98.000 personas

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en junio a 32.586 hogares extremeños en los que viven 98.792 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La cuantía media de la prestación se sitúa en 428,70 euros por hogar y, en conjunto, la nómina abonada este mes en la región ha ascendido a 15,13 millones de euros.

La prestación mantiene así una tendencia al alza en Extremadura. En comparación con junio del año pasado, hay 5.185 prestaciones activas más, lo que supone un incremento del 18,92%. También ha crecido el número de personas beneficiarias, con 15.264 más que en junio de 2025, un 18,27% más.

Desde su puesta en marcha en junio de 2020, en plena pandemia, el IMV ha llegado en Extremadura a 46.346 hogares y ha protegido a 135.737 personas. De ellas, 56.619 son niños, niñas y adolescentes, lo que representa el 41,71% del total. En estos seis años, la Seguridad Social ha destinado 653,13 millones de euros al pago de esta prestación en la comunidad.

El peso de los menores

El IMV es una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de personas solas o integradas en unidades de convivencia que carecen de recursos económicos básicos. Uno de sus principales objetivos es también combatir la pobreza infantil.

En Extremadura, ese componente se refleja con claridad en los datos de junio. El 73,28% de las unidades de convivencia que reciben esta ayuda son hogares con menores, un total de 23.880. Entre ellos figuran 5.287 hogares monoparentales.

Si se atiende al perfil de las personas beneficiarias, los menores representan el 39,82% del total, con 39.341 niños, niñas y adolescentes protegidos por esta prestación en la región.

Perfil femenino

El Ingreso Mínimo Vital también mantiene un marcado perfil femenino en Extremadura. En junio, el 76,77% de los titulares de la prestación son mujeres, mientras que estas representan el 53,38% del total de beneficiarios.

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Además, el 93,88% de los titulares en la comunidad son de nacionalidad española y la edad media se sitúa en los 43 años.