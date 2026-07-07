Suceso
Restablecida la circulación en la A-66 tras un accidente múltiple en Fuente de Cantos: cuatro personas han resultado heridas
En total, han sido cinco los vehículos implicados
El incidente se registró a las 10.55 horas del martes 7 de julio
Cinco vehículos implicados en un accidente de tráfico múltiple registrado en la mañana del martes 7 de julio. El accidente provocó retenciones de dos kilómetros en la A-66 a su paso por el término municipal pacense de Fuente de Cantos, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT).
Según ha informado el 112 de Extremadura, el siniestro se ha saldado con cuatro heridos de carácter leve y menos grave y que han sido trasladadas al Hospital de Llerena. En concreto, los heridos han sido una mujer y un niño de 11 años, en estado leve, y otra mujer, con dolor cervical y trauma cuello, y una niña de 6 años, con contusión abdominal, que han resultado heridas menos grave. Además, ha producido daños materiales en los vehículos implicados.
El incidente, que se registró a las 10.55 horas, ha afectado al tramo comprendido entre los puntos kilométricos 704 y 705. Concretamente, ha tenido lugar en el 704,5 en sentido creciente hacia Sevilla. La DGT emitió un aviso a las 11.16 horas en el que avisaba también de que a esa hora todos los carriles de la autovía se encontraban afectados.
Con motivo del accidente, la DGT procedió al corte total de la vía para facilitar las labores de retirada de los vehículos implicados. Como alternativa, se habilitó un desvío que discurría por el interior de la localidad, concretamente por la carretera N-630, entre los kilómetros 700 y 715.
Debido a esta incidencia se activó también un nivel de servicio rojo, lo cual indicaba una circulación compleja con retenciones importantes y posibles paradas. La vía ya se encuentra abierta al tráfico.
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