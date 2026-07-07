Tragedia en la Ribera del Duero: el bodeguero de Dehesa de los Canónigos y su familia serán enterrados este miércoles

La Ribera del Duero ha quedado golpeada por una tragedia familiar que ha conmocionado al sector del vino. Iván Sanz Cid, director general de Dehesa de los Canónigos, una de las bodegas de referencia de esta denominación de origen, falleció este domingo en un grave accidente de tráfico junto a su mujer y dos de sus hijos.

El siniestro se produjo en la A-67, en el término municipal de Herrera de Pisuerga, en Palencia, cuando la familia regresaba de Santander. En el vehículo viajaban Sanz Cid, de 48 años; su mujer, Irene Garijo, de 45; y sus hijos Irene, de 17 años, Luis Álvaro, de 14, y Carlota, de 9 años. La pequeña es la única superviviente del accidente y fue ingresada en estado grave.

Imagen del siniestro. / Efe

Desde la propia bodega informaban este lunes mediante un comunicado de que Carlota fue intervenida quirúrgicamente y permanece estable dentro de la gravedad. Asimismo, han pedido respeto y privacidad para la familia en estos momentos tan delicados.

La muerte de Iván Sanz Cid supone un nuevo golpe para la familia vinculada a Dehesa de los Canónigos. El bodeguero había asumido hace apenas un año la dirección general de la firma tras el fallecimiento de su padre, Luis Sanz, una figura muy conocida y respetada en el mundo del vino. Precisamente, hace dos años la Empresa Familiar de Castilla y León rendía a este un homenaje junto a su esposa, María Luz Cid, con motivo del 35 aniversario de la bodega.

Desde el colectivo empresarial han destacado la figura de Sanz Cid como un empresario "ejemplar" y una persona "comprometida", que junto a su hermana Belén se habían hecho cargo del relevo generacional al frente de la bodega.

Homenaje de la Empresa Familiar de Castilla y León. / Cedida

La noticia ha provocado una profunda consternación en todo el sector vitivinícola, que se ha volcado con la familia a través de mensajes de condolencia y apoyo. Grandes firmas y profesionales del vino han trasladado su pesar por una pérdida que sacude a una de las bodegas históricas de la Ribera del Duero.

Condolencias

Entre los mensajes más emotivos figura el del periodista gastronómico Pepe Ribagorda, íntimo amigo de la familia, que ha expresado públicamente el dolor que viven él y los suyos tras el accidente. "Lloramos en casa desconsoladamente desde ayer por la pérdida cruel e inhumana de una familia que era nuestra familia", ha escrito. Ribagorda recuerda a los fallecidos como "una familia bodeguera de bien, honesta, trabajadora y de profundos valores" y añade: "Iván, Irene, Irenita y Alvarito viviréis siempre en nosotros".

El periodista ha cerrado su mensaje con palabras de agradecimiento por los momentos compartidos con la familia Sanz Garijo: "Gracias de corazón por la infinidad de buenos momentos que nos habéis dado. Gracias por habernos hecho tan felices. Qué inmenso vacío nos dejáis. Qué injusta es la vida. Las viñas de Dehesa de los Canónigos lloran sin parar; nosotros con ellas".

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El funeral por Iván Sanz Cid, su mujer y sus dos hijos mayores tendrá lugar este miércoles 8 de julio, a las 11.00 horas, en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Valladolid.

Fuente: El Periódico de Extremadura