Tráfico
Reabre la circulación en la A-66 entre La Granja y Casas del Monte tras retirar un vehículo siniestrado
Se trataba de un corte programado a raíz de un siniestro vial ocurrido el pasado 1 de julio
Reabre la circulación en la autovía A-66 en el entre los kilómetros 445 y 446, en sentido creciente, en el tramo situado entre La Granja y Casas del Monte. El carril derecho de la carretera ha permanecido temporalmente hasta las 12.30 horas con motivo de las labores de recuperación y retirada de un vehículo siniestrado.
Se trataba de un corte programado a raíz de un siniestro vial ocurrido el pasado 1 de julio, por lo que se va a proceder ahora a la retirada del vehículo afectado.
La señalización de la incidencia ha sido realizada por la empresa de mantenimiento de carreteras. Además, se han activado los paneles de mensajería variable de la DGT para informar a los usuarios de la vía.
Patrullas de la Guardia Civil de Tráfico han permanecido en el lugar supervisando el dispositivo y verificando la correcta señalización, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y favorecer el normal desarrollo de la circulación durante la actuación.
Fuente: El Periódico de Extremadura
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