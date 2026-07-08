Los galardones distinguen a quienes potencian la innovación y el territorio

La empresa extremeña vive otra noche histórica, marcada por los sentimientos a flor de piel. La innovación, la diversificación y la aparición de sectores cada vez más especializados marcaron la XXXI edición de los Premios Empresario Extremeño del Año. Los galardonados de este año reflejan nueva foto fija del tejido empresarial regional, en la que se alternan empresas consolidadas, proyectos industriales de alto valor añadido, pymes biotecnológicas, compañías agroalimentarias, liderazgo directivo y talento joven.

Premio Especial: CEFOT Nº 1 de Cáceres

El Premio Especial de El Periódico Extremadura fue a parar al Centro de Formación de Tropa Nº 1 de Cáceres, una institución profundamente vinculada a la ciudad y con un importante peso formativo, social y económico en la capital cacereña. El CEFOT ha formado durante décadas a miles de militares y mantiene una relación estrecha con Cáceres y con el conjunto de Extremadura.

El premio lo ha entregó Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, y lo recogió el coronel Álvaro Kromer Espejo, director del Centro de Formación de Tropa Nº 1 y de la Comandancia Militar de Cáceres.

"Este premio es un gran orgullo, pero lo dedico a los que me han precedido. Son más de 60 años de presencia en Cáceres. Miles de militares y cientos de miles de alumnos han pasado por el Cefot. Lo agradecemos mucho, porque es muy importante este esfuerzo de formar a los jóvenes. Ellos son el mejor tesoro, pues se entregan a la defensa de todos los españoles. Para nuestros alumnos es la primera vez que están fuera de sus hogares y se sienten muy acogidos en Cáceres", explicó el coronel Álvaro Kromer.

María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura, entrega el premio a Andrés López y Jesús Nieto. / CARLOS GIL

Premio Empresario Extremeño del Año: Andrés López y Jesús Nieto, de Vítaly

El máximo galardón de la noche, el Premio Empresario Extremeño del Año 2026, fue para Andrés López y Jesús Nieto, CEO de Vítaly, compañía nacida en Extremadura y convertida en uno de los grandes grupos nacionales en el ámbito de la seguridad, la salud laboral y el bienestar corporativo. El jurado ha valorado su capacidad para construir una empresa de gran dimensión, crecer en un sector estratégico y proyectar desde la región un modelo empresarial basado en la profesionalización, la integración de equipos y el cuidado de las personas.

El premio lo ha entregado María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura, y lo han recogido Andrés López y Jesús Nieto, CEO de Vítaly.

"Supone un gran honor, emoción y mirar atrás con agradecimiento. Hace 30 estábamos acabando la carrera. Nacimos con ilusiones y pocos recursos. Hoy tenemos a 7.000 personas que colaboran con nosotros y son los artífices de estar donde estamos. En ese proceso hemos disfrutado bastante. En esta andadura el viaje lo hicimos con un socio recientemente fallecido, José Rey, al que dedicamos el premio. Hemos pensado en grande desde Extremadura", señalaron los CEO de Vitaly.

Alberto Portillo, director regional de Mapfre en Extremadura entrega el galardón a Manuel y Pablo Rodríguez, hijos de los gerentes de Especias del Sol / Carlos Gil

Premio a la Trayectoria Empresarial: Especias del Sol

El Premio a la Trayectoria Empresarial ha recaído en Especias del Sol, firma cacereña vinculada al mundo de las especias, la transformación alimentaria y el sabor. El jurado ha reconocido una historia empresarial construida sobre la constancia, el oficio, la calidad y la capacidad de adaptación en un mercado cada vez más competitivo. El galardón lo ha entregado Alberto Portillo, director regional de Mapfre en Extremadura. Lo han recogido Manuel Rodríguez y Pablo Rodríguez Gancedo, hijos de los gerentes José Manuel Rodríguez y Coralia Eugenia Gancedo.

"Crecimos sin olvidar la forma en la que hacemos las cosas. Nunca olvidamos de dónde venimos. Al final es una ventaja, además de innovar, enseñamos nuestro toque sin olvidar la calidad", dijeron los hermanos Rodríguez.

Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación entrega el premio a LOla Miguel de El Encinar de Humienta. / Carlos Gil

Promoción de Extremadura: El Encinar de Humienta

El Premio a la Promoción de Extremadura recayó en El Encinar de Humienta, compañía vinculada a la industria cárnica de Almaraz y referente del vacuno extremeño. Su actividad contribuye a proyectar el nombre de Extremadura a través de un producto de calidad, ligado al territorio, a la dehesa y a una industria agroalimentaria con capacidad para competir en mercados exigentes.

Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres, fue el encargado de entregarlo y Lola Miguel, directora de planta de El Encinar de Humienta en Almaraz, lo recibió en medio de grandes aplausos.

"Este premio es de todo el equipo, de 800 personas, que trabajamos en Extremadura y en Madrid. El origen de nuestra historia se centra en la región. Me siento muy vinculada a Extremadura, donde llevo muchos años trabajando. Proyectamos una imagen de Extremadura, real y auténtica, con gente muy luchadora que desarrolla cualquier proyecto. Aplicar las nuevas tecnologías lo que hace es reforzar el producto y dar garantías al consumidor", señaló Lola Miguel.

Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica entrega la estatuilla a Antonio Córdova, director general de Diamond Foundry España. / CARLOS GIL

Iniciativa Empresarial: Diamond Foundry Europe

El Premio a la Iniciativa Empresarial recayó en Diamond Foundry Europe, proyecto implantado en Trujillo y vinculado a la fabricación de diamantes sintéticos de alta pureza. La compañía representa una de las apuestas industriales más novedosas de Extremadura, con aplicaciones que van más allá de la joyería y alcanzan sectores como los semiconductores, la automoción, la defensa o la computación avanzada.

El galardón lo entregó Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica, y lo ha recogido Antonio Córdova, director general de Diamond Foundry España.

"La disposición de potencia que tenemos gracias a Iberdrola y todo el entorno de las administraciones nos han facilitado el terreno. La innovación no son solo robots. El verdadero motor son las personas. Llevamos a EEUU a los trabajadores para formarlos. Tenemos formación profesional dual. La segunda fase de la fábrica ya estará estará pronto en marcha", señaló Antonio Córdova.

María Ortiz, directora general de Prensa Ibérica en Extremadura. El rector de la UEx Pedro Fernández lo recogió en nombre de Juan Diego. / CARLOS GIL

Joven Promesa: Juan Diego Mateos Cendrero

El Premio Joven Promesa, al mejor expediente académico de la Universidad de Extremadura, ha sido concedido a Juan Diego Mateos Cendrero, graduado del doble grado en ADE y Economía por la UEx. Su reconocimiento pone el foco en el talento universitario extremeño y en la importancia de la formación como base del futuro económico y empresarial de la región.

El premio lo entregó María Ortiz, directora general de Prensa Ibérica en Extremadura. El rector de la Universidad de Extremadura, Pedro Fernández lo recogió en nombre de Juan Diego, que no pudo asistir al acto por encontrarse en un congreso fuera de la región.

Marga Serna, directora territorial de Unicaja entrega el premio a Rosario Cerrato, cofundadora de Ingulados y directora de Innovación, y María Eugenia Moreno / CARLOS GIL

Premio Pyme: Ingulados

El Premio Pyme fue a parar a Ingulados, empresa cacereña especializada en biotecnología aplicada, salud animal, alimentación funcional y agricultura sostenible. El jurado destacó su capacidad para unir investigación, innovación y soluciones de mercado desde una compañía de pequeño tamaño, demostrando que la especialización puede ser una vía de crecimiento para las pymes extremeñas.

El galardón lo ha entregado Marga Serna, directora territorial de Unicaja en Extremadura. Lo han recogido Rosario Cerrato, cofundadora de Ingulados y directora de Innovación, y María Eugenia Moreno, responsable de Administración. "Para una pyme como Ingulados este premio es una gran motivación para todo el equipo. Desde el principio basamos nuestra actividad en un sólido conocimiento científico para que nuestros animales sean más inmunocompetentes. Cada año hay cinco o seis nuevas enfermedades. No nos aburrimos", dijeron las directivas de Ingulados.

José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura entregó la estatuilla a Carmen López Serrano, CEO de Vegenat. / CARLOS GIL

Premio Directivo del Año: Carmen López Serrano

El Premio Directivo del Año ha sido concedido a Carmen López Serrano, CEO de Vegenat, empresa extremeña de referencia en nutrición clínica, dietética y alimentación especializada. El reconocimiento distingue su liderazgo al frente de una compañía que compite en un sector altamente regulado, con un fuerte componente industrial, científico y sanitario.

José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura entregó la estatuilla a Carmen López Serrano, CEO de Vegenat.

"Cuando uno lidera un proyecto tiene que estar siempre dispuesto a cambiar. Extremadura es una región maravillosa con una gran riqueza. A mi juicio se necesita cultura empresarial en todos los niveles. Necesitamos talento", indicó López.

Los afortunados en el sorteo de las pulseras de Nevacam, junto a José Félix Nevado. / CARLOS GIL

Mención Especial a Nevacam

La gala ha incluido además una Mención Especial a Nevacam, con motivo de sus 70 años de trayectoria empresarial. La firma joyera, representada por José Félix Nevado, ha colaborado este año con los premios aportando seis pulseras de edición especial vinculadas a Extremadura.

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José Félix Nevado del Campo señaló que "70 años nos traen muchos recuerdos. Mi padre fue el fundador de la joyería hace siete décadas y hoy es puntera en muchas cosas. Estos 70 años tienen que continuar. Esta pulsera recoge los monumentos más señeros de nuestra comunidad", concluyó.

Pulseras sorteadas por Nevacam con sus certificado. / EL PERIÓDICO

Fuente: El Periódico de Extremadura