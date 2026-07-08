Junio pulveriza el termómetro en Extremadura con el calor más extremo en al menos 36 años

Extremadura completa ya más de una semana padeciendo temperaturas máximas por encima de los 40 grados y con muchas localidades castigadas por una sucesión de noches tórridas, en las que el termómetro no baja de los 25. Conforme se entraba en el mes de julio, la ola de calor ha ido intensificándose, vinculada a la generación sobre la Península de un domo o cúpula de calor, un fenómeno en el que el aire cálido queda atrapado bajo una extensa área de altas presiones, comprimiéndose y recalentándose aún más.

Las temperaturas extremas, tanto máximas como mínimas, han afectado estos días de lleno a Extremadura, disparando las anomalías térmicas (el diferencial respecto a los valores normales a las mismas fechas del año). A la medianoche de este martes, sin ir más lejos, seis de los diez valores más altos de toda España se registraron en territorio extremeño, con Navalvillar de Pela a la cabeza del listado nacional. En este municipio pacense el mercurio alcanzó a esa hora los 34,9 grados centígrados.

Segunda ola

Este es ya el segundo episodio, casi consecutivo, de temperaturas extremas de este verano. El primero ha sido en gran medida responsable de que el pasado mes de junio haya ofrecido unas mediciones anormalmente altas en sus tres categorías: mínimas, medias y máximas, lo que ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a definir el mes como extremadamente cálido.

La agencia meteorológica establece la caracterización termométrica de un mes como muy cálido, cálido, normal, frío o muy frío atendiendo al quintil de las temperaturas del periodo de referencia en el que queda incluido. Un intervalo temporal que incluye las series de datos que van de 1991 a 2020. Solo si un mes se sale del baremo por debajo o por arriba, lo califica de extremadamente frío o extremadamente cálido. Y esto último es lo que ha ocurrido en Extremadura en junio, según el avance climatológico mensual abreviado que este organismo ha dado a conocer este martes. Dicho de otro modo, en ninguno de esos treinta años ha hecho, en promedio, tanto calor en un mes de junio en la región como el en de 2026.

Una mujer se resguarda del calor con su abanico. / Andrés Gutiérrez

Algo que tampoco ha sucedido en los ejercicios que han seguido al periodo de referencia, los que van de 2021 a 2025. Porque si bien junio del año pasado fue calificado de extremadamente cálido con unas máximas que también promediaron 34,5 grados, fue menos duro en las medias globales (26,1) y en las mínimas (17,6). El de 2025 fue ya considerado el verano más cálido en 45 años (desde 1981).

Con todo, el pasado mes arrancó "con un ambiente fresco asociado al paso de distintas vaguadas, seguido de un episodio de tormentas que afectaron a la región de forma generalizada sin dejar acumulados significativos". Una situación que cambió en la segunda quincena, que vino marcada por las elevadas temperaturas, "especialmente entre el 21 y el 24 de junio, en el contexto de un episodio de ola de calor que dejó registros de temperaturas máximas superiores a 40 grados centígrados y noches tropicales en gran parte del territorio", precisa la Aemet.

26,6 grados de media

En términos globales, la temperatura media durante el mes de junio calculada para todos los puntos de Extremadura ha sido de 26,6 grados centígrados, valor 3,5 grados superior al de referencia de junio (23,1 grados), nivel no alcanzado, por tanto, en al menos los últimos 36 años. La anomalía térmica ha sido incluso superior en las máximas, que de media ha sido de 3,9 grados hasta marcar 34,5 grados. Por otro lado, en las mínimas el diferencial ha sido de 2,6 grados, con un promedio de 18,2.

En cuanto a las lluvias, globalmente, la precipitación media en Extremadura durante este mes ha sido de 8,5 litros de agua por metro cuadrado, valor que queda algo por debajo del de referencia (9,2 litros por metro cuadrado), lo que lo califica como un junio normal.

En cambio, la precipitación acumulada en el año civil (desde enero) puede caracterizarse como muy húmeda. En promedio, en Extremadura se han recogido 408,3 litros por metro cuadrado, un 143% de su valor de referencia para este mes, que se sitúa en 284,1 litros. Haciendo balance del año hidrológico (desde octubre), se califica como húmedo, con 651,3 litros por metro cuadrado, un 122% de su valor de referencia para este mes, 531,2 litros por metro cuadrado.

Previsión

Para este miércoles, la Aemet prevé cielo poco nuboso con algunos intervalos de nubes altas, temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios. Los termómetros marcarán entre 18 y 42 grados centígrados en Badajoz, entre 19 y 41 en Mérida, entre 20 y 40 en Cáceres, y entre 21 y 41 en Plasencia.

Fuente: El Periódico de Extremadura