El consejero de Desregulación tras la salida de su secretario general: "Seguirá colaborando con nosotros"

El vicepresidente de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, ha asegurado que Víctor Manuel Caro Gil, cesado como secretario general de su departamento, "seguirá colaborando" con la consejería de Vox pese a haber dejado el cargo apenas mes y medio después de su nombramiento. "Víctor ha hecho un trabajo extraordinario, le deseo muchísima suerte y todos los éxitos del mundo en este nuevo camino", ha afirmado Fernández Calle.

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este miércoles el cese "a petición propia" de Víctor Caro Gil, que será sustituido por Fernando José Guerrero Moreno como nuevo responsable de la Secretaría General de este departamento.

En declaraciones a los periodistas en Plasencia, Fernández Calle ha explicado que Caro ha decidido "poner punto y final a esta etapa", una decisión que el Ejecutivo autonómico "respeta". El consejero ha agradecido públicamente su "excelente" labor en una consejería de nueva creación que, según ha recordado, "ha habido que levantar desde cero".

Una relación "excelente"

Fernández Calle ha subrayado que la relación con Caro Gil "es excelente" y ha insistido en que "va a seguir colaborando" con la Consejería, aunque no ha concretado qué funciones desempeñará a partir de ahora ni bajo qué fórmula continuará vinculado al departamento.

El relevo llega apenas mes y medio después de la llegada de Caro Gil al cargo. Su nombramiento fue publicado en el DOE el pasado 20 de mayo y generó entonces cierta controversia por tratarse de un perfil procedente del PP de Badajoz que pasaba a ocupar un puesto de máxima responsabilidad administrativa en una consejería dirigida por Vox dentro del Gobierno de coalición con María Guardiola.

La Secretaría General es uno de los órganos clave en el funcionamiento interno de una consejería, al asumir tareas de gestión administrativa, económica, contratación, personal y coordinación de los servicios del departamento.

Fernando José Guerrero Moreno toma el relevo

Respecto a su sustituto, Fernández Calle ha destacado la trayectoria de Fernando José Guerrero Moreno tanto en la empresa pública GPEX como en la Administración autonómica. Según ha señalado, Guerrero ha pasado por diferentes servicios de la Junta de Extremadura y afronta esta nueva etapa con "unas ganas enormes de aportar para que la Consejería continúe prestando servicio a los ciudadanos extremeños".

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El cese de Caro Gil surte efecto el mismo día de su publicación en el DOE, mientras que el nombramiento de Guerrero Moreno será efectivo desde este jueves.

Fuente: El Periódico de Extremadura