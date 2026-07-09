Más de cuatro personas mueren al día en Extremadura en lista de espera de la dependencia. El último informe del Observatorio Estatal para la Dependencia, impulsado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, cifra en 805 los fallecidos en la región durante el primer semestre de 2026 mientras aguardaban algún trámite del sistema. La media equivale a 4,4 fallecimientos diarios, es decir, aproximadamente una persona cada cinco horas y media.

Personas fallecidas en lista de espera de la dependencia. / Observatorio

De esas 805 personas fallecidas entre los meses de enero y junio, 461 se encontraban pendientes de valoración y otras 344 esperaban recibir la prestación o el servicio correspondiente. Cabe destacar que el dato extremeño forma parte de un balance nacional que el Observatorio eleva a 15.450 fallecidos en lista de espera en los seis primeros meses del año, una media de 85 cada jornada.

La lista de espera aumenta

El informe también refleja que la lista de espera de la dependencia ha subido en Extremadura un 0,5% en el primer semestre del año, frente al descenso medio del 1,1% registrado en el conjunto de España. A cierre de junio, la comunidad contabilizaba 8.600 personas pendientes de algún trámite del sistema.

Esa lista incluye tanto a quienes todavía esperan ser valorados como a quienes ya tienen reconocido el derecho a una prestación o servicio, pero aún no lo reciben. En términos relativos, el Observatorio sitúa a Extremadura con un 13,8% de personas desatendidas sobre el total de solicitantes, por encima de la media nacional, que se queda en el 10,7%.

Menos personas atendidas

La evolución del sistema tampoco es favorable en el número de beneficiarios. Extremadura es, junto a Navarra, una de las dos únicas comunidades autónomas donde baja el número de personas atendidas por la dependencia en el primer semestre. En concreto, la región registra un descenso del 0,1%, mientras que el conjunto del país crece un 4,4%.

El contraste es relevante porque España cerró junio con un total de 64.815 personas dependientes más atendidas que al final de 2025. Sin embargo, esa mejora general no se traslada a la comunidad extremeña, que aparece en la parte baja de la clasificación autonómica.

Por otra parte, indicar que el tiempo medio de tramitación en Extremadura se sitúa en 297 días, muy por encima de los 180 días que marca la ley como plazo máximo para resolver un expediente. Aun así, la región queda ligeramente por debajo de la media nacional, que alcanza los 314 días.

El Observatorio insiste en que la dependencia continúa siendo, casi dos décadas después de la aprobación de la ley, "un derecho pendiente" porque el sistema no logra garantizar una respuesta en plazo a todas las personas que lo solicitan. El informe apunta a una combinación de factores: procedimientos burocráticos largos, prestaciones económicas de baja cuantía, servicios con poca intensidad y falta de compatibilidad entre ayudas.