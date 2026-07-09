El SES abre por primera vez bolsas de empleo para cubrir puestos de podólogos en Atención Primaria

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha abierto dos nuevas bolsas de trabajo para cubrir puestos temporales en las categorías de podólogo y de técnico superior especialista en Documentación Sanitaria. Las resoluciones, publicadas este jueves en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), tienen como objetivo constituir listas abiertas y permanentes para atender necesidades de personal estatutario temporal en las instituciones sanitarias públicas de la región.

La medida permitirá al SES disponer de aspirantes ordenados por méritos para realizar nombramientos temporales cuando sea necesario cubrir plazas vacantes, reforzar servicios de forma coyuntural o sustituir a profesionales. No se trata, por tanto, de una convocatoria de plazas fijas, sino de bolsas de empleo para futuras contrataciones temporales dentro del sistema sanitario extremeño.

Bolsa de podólogos

Una de las novedades más relevantes es la bolsa de podólogos, una categoría estatutaria creada en el ámbito del SES por una orden publicada en noviembre de 2025. En este caso, la bolsa se organizará por áreas de salud y por el nivel de Atención Primaria, de forma que los aspirantes podrán elegir las zonas básicas de salud en las que desean figurar.

La otra convocatoria corresponde a la categoría de técnico superior especialista en Documentación Sanitaria, perfil vinculado a la gestión, tratamiento y organización de la información clínica. En este caso, la bolsa se estructurará también por áreas de salud, pero dentro del nivel de atención especializada, con posibilidad de elegir hospitales.

Inscripción telemática

Las personas interesadas deberán inscribirse de forma telemática a través del Portal de Selección de Personal del SES. Para darse de alta será necesario utilizar DNI electrónico, certificado digital de persona física de la FNMT o tarjeta de empleado público del Servicio Extremeño de Salud.

El plazo inicial para presentar solicitudes será de 20 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el DOE. La presentación fuera de plazo será causa de exclusión no subsanable. Aun así, ambas bolsas tendrán carácter abierto y permanente, por lo que podrán incorporarse nuevos aspirantes o actualizar méritos una vez finalizado ese primer periodo.

En el caso de Podología, los aspirantes deberán estar en posesión del título universitario de Grado o Diplomatura en Podología, o equivalente. Para la bolsa de Documentación Sanitaria se exige el título de Técnico Superior en Documentación y Administración Sanitaria, o equivalente. En ambos procesos se mantienen los requisitos generales de acceso al empleo público, como tener al menos 16 años, no exceder la edad de jubilación forzosa, poseer capacidad funcional y no haber sido separado del servicio público ni estar inhabilitado.

Hasta 100 puntos

La selección se realizará mediante concurso de méritos, con una puntuación máxima de 100 puntos. La experiencia profesional será el apartado con más peso, hasta 55 puntos. La formación podrá sumar un máximo de 10 puntos y haber superado la fase de oposición en procesos selectivos del SES de la misma categoría podrá aportar hasta 35 puntos adicionales.

Los servicios prestados en instituciones sanitarias públicas del Sistema Nacional de Salud o de países de la Unión Europea en plazas de la misma categoría serán los mejor valorados, con 0,25 puntos por mes trabajado. También puntuarán los servicios en otras administraciones, en centros sanitarios privados autorizados, en otras categorías estatutarias y determinados periodos de investigación relacionados con cada categoría.

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Una vez registradas las solicitudes y los méritos, el SES publicará un listado único de aspirantes inscritos admitidos con la puntuación correspondiente. Posteriormente se aprobarán listados provisionales y definitivos de admitidos y excluidos. Las bolsas se actualizarán cada año con un corte de valoración de méritos a 30 de septiembre, aunque los aspirantes podrán alegarlos hasta el 15 de octubre.