Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio Los GallardosBomberos VenezuelaPrisiónFestival Ibérico de Cine
instagram

Agricultura

UPA-UCE reclama a Bruselas que blinde el tabaco extremeño en la nueva normativa europea

La organización agraria defiende el peso económico y social de un cultivo que sostiene empleo, industria y familias en el norte de Cáceres

Mesa del tabaco, que ha tenido lugar hoy en Jarandilla de la Vera.

Mesa del tabaco, que ha tenido lugar hoy en Jarandilla de la Vera.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

UPA-UCE Extremadura trabaja para que la Comisión Europea tenga en cuenta al sector tabaquero extremeño en la revisión del marco normativo del tabaco, un proceso que incluye la Directiva de Productos del Tabaco y la Directiva de Publicidad del Tabaco. La organización agraria considera imprescindible que Bruselas proteja un cultivo estratégico para la región y escuche a los agricultores del norte de Cáceres, que cada campaña producen tabaco de calidad en un contexto cada vez más exigente.

Peso económico

Desde UPA-UCE subrayan que Extremadura concentra el 99% del cultivo y de la primera transformación del tabaco en España. La entidad recuerda que esta actividad genera un impacto económico de 126 millones de euros, sostiene alrededor de 2.000 empleos y está vinculada al sustento de unas 20.000 familias en la región. "La Comisión Europea debe reconocer la importancia que tiene el cultivo del tabaco, tanto económica como socialmente, en comarcas como La Vera, Campo Arañuelo, Talayuela y Navalmoral de la Mata", señaló el secretario general de UPA-UCE, Óscar Llanos.

El responsable agrario realizó estas declaraciones durante la primera reunión plenaria de la Mesa del Tabaco celebrada en Jarandilla de la Vera, donde se analizó el contexto actual del cultivo del tabaco y se abordaron sus principales retos de futuro. El encuentro sirvió para poner sobre la mesa la preocupación del sector ante una revisión normativa europea que, según UPA-UCE, marcará la evolución regulatoria de los próximos años.

Desarrollo rural

UPA-UCE insiste en que el cultivo del tabaco y las zonas productoras extremeñas son un ejemplo de desarrollo sostenible, especialmente por su capacidad para fijar población y mantener actividad económica en el medio rural. La organización defiende que cualquier nueva regulación debe partir de la realidad del sector, de la evidencia científica y del respeto a quienes trabajan en una actividad legal y regulada. "Nosotros cultivamos tabaco, no producimos fumadores. Por eso, mientras el tabaco sea legal, sus agricultores tienen derecho a recibir el mismo respeto que los de cualquier otro sector", afirmó Llanos.

Noticias relacionadas y más

La organización agraria reclama así que Europa reconozca el papel del tabaco en las comarcas productoras de Extremadura y que el nuevo marco normativo no penalice a los agricultores que dependen de este cultivo. Para UPA-UCE, el futuro de zonas como La Vera, Campo Arañuelo, Talayuela y Navalmoral de la Mata exige una regulación equilibrada que compatibilice los objetivos europeos con la supervivencia económica y social del territorio.

Fuente: El Periódico de Extremadura

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Badajoz rinde homenaje a José Manuel Bueno con una calle en reconocimiento a su legado ciudadano
  2. Santalia y las claves del éxito nocturno en Badajoz: 'No competimos contra nadie, buscamos superarnos a nosotros mismos
  3. Muere un hombre de 46 años en un rocódromo de Badajoz
  4. Enferman dos de los bomberos de la Diputación de Badajoz que han estado en Venezuela
  5. El juez rechaza la libertad provisional del asesino confeso de David Salazar en Badajoz y mantiene su ingreso en prisión
  6. Badajoz contará con 71 viviendas de alquiler asequible gracias a dos promociones ya en marcha
  7. Más de 12 horas sin agua en Las Vaguadas (Badajoz) en plena ola de calor por una avería 'importante
  8. Badajoz convierte el España-Portugal del Mundial 2026 en una fiesta de convivencia: 'Aquí gana la fraternidad rayana

Calma tensa entre Irán y EEUU tras varios días de bombardeos a gran escala y con la tregua en el aire

Calma tensa entre Irán y EEUU tras varios días de bombardeos a gran escala y con la tregua en el aire

La UE acusa a Meta de exponer a los menores con el "diseño adictivo" de Instagram y Facebook

La UE acusa a Meta de exponer a los menores con el "diseño adictivo" de Instagram y Facebook

No pierdas tiempo: estos cuatro juegos de pago para Android son gratuitos por tiempo limitado

No pierdas tiempo: estos cuatro juegos de pago para Android son gratuitos por tiempo limitado

Carlos Gutiérrez, veterinario: “Los gatos atigrados suelen ser más familiares y dependientes”

Carlos Gutiérrez, veterinario: “Los gatos atigrados suelen ser más familiares y dependientes”

Cómo hacer un enraizante natural con lentejas para que tus esquejes echen raíces más rápido

Cómo hacer un enraizante natural con lentejas para que tus esquejes echen raíces más rápido

El incendio de Los Gallardos, Almería, en imágenes

El incendio de Los Gallardos, Almería, en imágenes

La Policía libera a 26 'esclavas sexuales' de la mafia china que fueron captadas con falsas ofertas de trabajo

La Policía libera a 26 'esclavas sexuales' de la mafia china que fueron captadas con falsas ofertas de trabajo

DAZN emite todo el Mundial 2026: así puedes disfrutar de los 104 partidos totalmente gratis

DAZN emite todo el Mundial 2026: así puedes disfrutar de los 104 partidos totalmente gratis
Tracking Pixel Contents