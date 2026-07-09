Galardones
Vizana Tempranillo conquista el Gran Espiga Vino 2026
La XXVII edición de estos Premios pone de relieve el nivel de los vinos DO Ribera del Guadiana
Redacción
El Vizana Tempranillo 2023, elaborado por la S.A.T. Viticultores de Barros, fue el gran protagonista de la XXVII edición de los Premios Espiga Vino de Caja Rural de Extremadura al alzarse con el Gran Espiga Vino 2026, el máximo reconocimiento del certamen. El vino sumó además la Espiga de Oro en la categoría de tintos de barrica de cosechas anteriores a 2024, confirmando su excelente valoración por parte del jurado.
El palmarés distinguió también a Viña Puebla Pedro Ximénez Fermentado en Barrica 2024 como mejor vino blanco; Castillo de Villalba 2025, en la categoría de rosados; Conde La Corte 2025, entre los tintos jóvenes; y Valdequemao Tinto Roble 2024, como mejor tinto de barrica de las cosechas 2024 y 2025. Los galardones fueron entregados en la finca El Toril, donde se puso de relieve el nivel alcanzado por las bodegas de la Denominación de Origen Ribera del Guadiana.
Durante el acto, el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, destacó la trayectoria de unos premios que cumplen ya veintisiete ediciones y que contribuyen a dar visibilidad al trabajo de las bodegas extremeñas, además de recordar la próxima celebración de la III Feria Agroalimentaria Espiga, que volverá a reunir al conjunto del sector agroalimentario de la región.
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