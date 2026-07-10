Renfe reconoce problemas de refrigeración en los trenes extremeños cuando se superan los 40 grados

Renfe reconoce que los sistemas de refrigeración de los trenes en Extremadura pueden registrar incidencias cuando las temperaturas exteriores superan los 40 grados, como ha ocurrido durante la última ola de calor. La compañía ferroviaria responde así a la denuncia realizada este viernes por CCOO Extremadura, que ha alertado de fallos reiterados en el aire acondicionado de algunos Alvia que cubren la línea entre Badajoz y Madrid.

La empresa asegura que comprende la situación planteada por el sindicato y sostiene que los trenes pasan revisiones periódicas y están preparados para soportar temperaturas de entre -10 y 40 grados. Sin embargo, admite que, en circunstancias excepcionales, los equipos pueden activar mecanismos de protección automática para evitar averías mayores.

El Alvia de Madrid a Extremadura / CEDIDA

Según explica Renfe, cuando se superan esos umbrales de calor, la presión del gas refrigerante puede alcanzar niveles críticos y provocar una parada temporal del sistema hasta que se estabiliza. Durante ese tiempo, no es posible reiniciar la climatización, lo que puede generar incidencias en la temperatura interior del tren.

Ante estas situaciones, la compañía afirma que bloquea la venta de billetes para que haya plazas disponibles y sea posible reubicar a los viajeros en los coches que sí estén climatizados. También señala que, cuando las condiciones de viaje no son adecuadas, prioriza el confort de los usuarios y busca alternativas, como realizar un transbordo a otro tren climatizado o incluso habilitar el traslado por carretera. Renfe añade que trabaja actualmente en otras posibles soluciones que atiendan la petición del sindicato.

CCOO pide medidas urgentes

CCOO Extremadura sostiene que el problema no es puntual, sino que se repite desde hace varios veranos en episodios de altas temperaturas. El secretario de Movilidad del sindicato en la región, Miguel Fuentes, ha exigido a Renfe una respuesta inmediata. "No es que haya ocurrido este año con la ola de calor. Es que pasó el año anterior y el anterior. No podemos estar esperando a que llegue el AVE, que será para 2034 si todo va bien. Esto se tiene que solucionar ya", ha señalado.

Según los datos aportados por el sindicato, en mayo ya se registraron dos incidentes relacionados con el aire acondicionado. En junio se habrían producido otros siete y en lo que va de julio los problemas se han repetido en seis jornadas, coincidiendo con días en los que las temperaturas han llegado a alcanzar los 43 grados en algunos puntos de Extremadura.

La responsable de Renfe Operadora en Extremadura, Mónica Rodríguez, y el secretario de Movilidad de CCOO de Extremadura, Miguel Fuentes, en rueda de prensa, a 10 de julio de 2026, en Mérida. / EUROPA PRESS

CCOO sitúa el origen del problema en la serie S730, los trenes Alvia que circulan por la comunidad. Fuentes ha asegurado que estos convoyes "no son capaces" de generar aire acondicionado cuando la temperatura exterior supera los 35 o 36 grados. "Es la estrella, es el tren bonito que tenemos, el bueno", ha ironizado.

El sindicato sostiene que estos fallos no afectan solo a Extremadura, sino también a otros territorios donde circula este mismo modelo. A nivel estatal, CCOO ya ha pedido explicaciones a Renfe, que ha reforzado las revisiones y las comprobaciones previas al verano. Sin embargo, Fuentes considera que esas medidas "no funcionan".

Cambiar el modelo o suprimir trenes

Entre las alternativas planteadas por CCOO figura cambiar los aparatos de aire acondicionado de los Alvia o sustituir directamente estos trenes por otros modelos que soporten mejor las altas temperaturas. El sindicato también propone recuperar regionales R599, aunque el trayecto sería más largo, o reducir la venta de billetes para poder recolocar a los pasajeros en coches con refrigeración.

Como última opción, CCOO plantea suprimir circulaciones, especialmente las de la tarde, cuando el calor agrava el problema. Fuentes ha recordado que otros países europeos han cancelado servicios ferroviarios durante episodios de calor extremo y ha defendido que, si no se pueden garantizar unas condiciones adecuadas, "habrá que suprimir las circulaciones".

Tensión con los pasajeros

Mónica Rodríguez, interventora afiliada a CCOO, ha descrito una situación de "mucha preocupación" para el personal de a bordo. Según ha explicado, algunos viajeros han sufrido mareos, cefaleas, nerviosismo y crisis de ansiedad en trayectos sin una refrigeración adecuada, mientras que los trabajadores son quienes reciben directamente las quejas de los pasajeros.

"En algunos momentos de gran tensión estamos temiendo por nuestra integridad física", ha relatado. También ha señalado que el personal ha recibido insultos y agresiones verbales, aunque ha reconocido que los usuarios "tienen toda la razón" al protestar por viajar en esas condiciones.

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CCOO llevará la situación ante la Inspección de Trabajo, al entender que se incumplen las condiciones laborales del personal de los trenes. También solicitará una reunión con la Consejería de Infraestructura, Transporte y Vivienda para trasladar su preocupación por este problema y por el estado general del ferrocarril extremeño. El sindicato reclama además recuperar el Pacto por el Ferrocarril y no descarta convocar paros si Renfe no adopta medidas eficaces.

Fuente: El Periódico de Extremadura