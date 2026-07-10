Extremadura busca más familias de acogida con un nuevo servicio de apoyo y captación

Más familias para acoger, más apoyo para quienes ya lo hacen y menos incertidumbre para quienes se plantean dar el paso. Ese es el objetivo del contrato que la Junta ha sacado a licitación para reforzar la intervención con familias de acogida y adopción en Extremadura, un servicio dotado con 1,9 millones de euros para 24 meses prorrogables, para el que aún no se han dado a conocer las ofertas que se han recibido.

La autorización de esta contratación, en el Consejo de Gobierno celebrado el pasado 12 de mayo, fue el primer acuerdo de la agenda ordinaria del Ejecutivo de la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, una de las áreas incorporadas al nuevo organigrama tras el pacto entre PP y Vox.

Extremadura cuenta actualmente con 204 menores en familias de acogida y 186 familias acogedoras. Desde enero de 2025, seis menores han sido adoptados y otros 11 están en proceso de adopción. Además, hay 22 familias esperando para adoptar en España y siete en el extranjero.

La clave del nuevo modelo está en que el servicio no se limitará a tramitar expedientes o valorar solicitudes. El pliego técnico recoge tareas de información, formación, valoración de familias candidatas y seguimiento e intervención de apoyo a las familias acogedoras y adoptivas una vez formalizada la medida de protección. También incluye actuaciones de sensibilización, promoción y captación de familias para el acogimiento familiar.

Captar familias

Uno de los objetivos más claros del contrato es aumentar el número de familias disponibles para acoger. Para ello, el servicio deberá poner en marcha acciones específicas de sensibilización y captación con un enfoque comunitario y local en toda Extremadura. También se contempla su difusión en redes sociales y plataformas digitales.

El pliego fija incluso una obligación concreta: realizar 12 sesiones al año para la sensibilización, promoción y captación de familias de acogida. Estas actuaciones podrán incluir colaboraciones en jornadas, congresos y sesiones de promoción propuestas por el Servicio de Protección y Atención a la Infancia.

La captación de nuevas familias es una de las piezas más sensibles del sistema. El acogimiento familiar permite que niños, niñas y adolescentes que no pueden permanecer con su familia de origen vivan en un entorno familiar, pero para que esa medida sea posible hace falta una bolsa suficiente de hogares disponibles, formados y acompañados.

Escuela de acompañamiento

El nuevo servicio también contará con una Escuela de Familias Acogedoras y Adoptivas, con dos áreas diferenciadas: una para acogimiento familiar y otra para adopción. La idea es preparar a las familias antes de dar el paso, pero también mantener el apoyo una vez que el menor ya convive con ellas.

En el área de acogimiento, la escuela incluirá formación para familias candidatas, talleres temáticos y encuentros en grupos reducidos. Estas actividades estarán pensadas para resolver dudas, compartir experiencias y abordar las necesidades que pueden surgir desde la llegada del menor hasta la adolescencia.

En adopción, el plan formativo se dirigirá a familias candidatas, familias en espera de asignación y familias que ya han completado un procedimiento de adopción nacional o internacional. El objetivo es que el acompañamiento no termine con la resolución administrativa, sino que continúe cuando empieza la vida familiar real.

Tres sedes y 14 profesionales

El servicio se organizará desde tres centros de trabajo en Mérida, Badajoz y Cáceres, con cobertura para toda la comunidad. Mérida asumirá además la coordinación general y concentrará el equipo autonómico de adopción. El pliego establece que el servicio se organizará en dos áreas especializadas, acogimiento familiar y adopción, y que las tres sedes darán cobertura a todas las poblaciones de Extremadura.

En total, el contrato prevé 14 profesionales adscritos: ocho en Mérida, tres en Badajoz y tres en Cáceres. Los equipos estarán formados por perfiles de psicología, trabajo social y educación social, además de una persona encargada de coordinar todo el servicio.

La distribución territorial busca acercar la atención a las familias en una comunidad con gran dispersión geográfica. El pliego también exige horarios compatibles con la vida laboral, personal y educativa de las familias y los menores, con atención en horario de tarde y disponibilidad en fines de semana cuando las actividades lo requieran.

Apoyo posterior

Otro de los elementos que puede facilitar que más familias se animen a acoger es el acompañamiento posterior. El contrato prevé seguimiento psicosocial, orientación, asesoramiento e intervención con las familias acogedoras y adoptivas para resolver dificultades o conflictos.

En el caso del acogimiento familiar, los profesionales harán seguimiento de los menores y de las familias para valorar el grado de adaptación, la integración en el hogar y las necesidades de apoyo. Las entrevistas se realizarán, con carácter general, en el domicilio familiar.

La periodicidad mínima será trimestral en los acogimientos de menores de tres años y semestral cuando se trate de mayores de esa edad, aunque podrá incrementarse según las características y necesidades de cada caso. Ese seguimiento tendrá una doble función: evaluar la evolución del acogimiento y ofrecer apoyo técnico a la familia.

Redes entre familias

El contrato también introduce espacios de convivencia y apoyo mutuo. Habrá encuentros con familias acogedoras y menores en grupos reducidos, con un máximo de 20 participantes por sesión, y una Jornada de Convivencia de Familias Acogedoras de Extremadura cada año.

Esa jornada se plantea como un espacio lúdico, formativo y de encuentro para reforzar los lazos entre familias, dar visibilidad social al acogimiento y crear redes de apoyo. El pliego prevé transporte desde las dos provincias, actividades para familias y menores y capacidad logística para 225 personas.

Con este diseño, la Junta busca que el acogimiento familiar gane presencia social y que las familias interesadas encuentren menos barreras para informarse, formarse y dar el paso. El reto no está solo en tramitar más rápido, sino en conseguir que más hogares extremeños se sientan preparados y acompañados para acoger.