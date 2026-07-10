Incendio forestal
El incendio en Ruanes ya está estabilizado
Seis medios aéreos del Plan Infoex y de la Diputación de Cáceres trabajan en la extinción de este incendio
Ya se ha desactivado el nivel 1 de peligrosidad
C. L.
Ya se encuentra estabilizado el incendio forestal que se activó ayer en el término municipal de Ruanes (Cáceres), que obligó a cortar el tráfico en la carretera que conecta esta localidad con Ibahernando. El corte de la vía se ha producido para garantizar la seguridad de los usuarios y facilitar las labores de extinción, según ha informado la Guardia Civil.
Según la última actualización del Cuerpo, ya se ha desactivado el nivel 1 de peligrosidad. Asimismo, actualmente seis medios aéreos trabajan en la extinción de este incendio. En las labores de extinción están participando medios del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) y de la Diputación de Cáceres.
En concreto, junto a los medios aéreos, intervienen, entre otros, seis unidades de bomberos forestales terrestres, cuatro helitransportadas, un agente del medio natural y dos técnicos de extinción.
El nivel 1 de peligrosidad se declaró pasadas las 17.15 horas debido a la proximidad del incendio a viviendas aisladas y en el lugar trabajan medios de extinción de incendios junto con efectivos de la Guardia Civil.
Fuente: El Periódico de Extremadura
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