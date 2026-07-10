El incendio en Casas de Millán está ya estabilizado y su evolución es favorable

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha dado por estabilizado este viernes el incendio forestal declarado en el término municipal de la localidad cacereña de Casas de Millán, cuya evolución es favorable.

Tras la labor de los efectivos de extinción, el incendio ha quedado estabilizado y actualmente trabajan en la zona seis unidades de bomberos forestales terrestres y dos helitransportadas, así como dos agentes del medio natural y cinco técnicos de extinción.

El incendio se declaró en la noche de este pasado jueves, en el que se declaró el nivel 1 de peligrosidad por su proximidad a la vía férrea. Más tarde, su evolución favorable permitió desactivar este nivel 1.

Los efectivos permanecen desplegados en la zona y concentran sus esfuerzos en la liquidación de los últimos focos activos. También realizan labores de vigilancia para detectar puntos calientes y evitar posibles reproducciones dentro del perímetro afectado.

El Plan Infoex mantiene desplegados bomberos forestales, agentes y técnicos en Casas de Millán después de que el nivel 1 de peligrosidad quedara desactivado a las 7.55 horas. El incendio continúa en fase de extinción y todavía no se considera controlado

El operativo movilizado está formado por seis unidades de bomberos forestales terrestres, dos agentes del Medio Natural, cuatro técnicos de extinción y una unidad de maquinaria pesada.

La presencia de estos recursos permite mantener las labores de remate y enfriamiento en las zonas quemadas, una fase necesaria antes de que el incendio pueda darse por controlado y, posteriormente, por extinguido.

La desactivación del nivel 1 se produjo después de que mejorara la evolución del incendio y disminuyera el riesgo que había motivado su declaración. El dispositivo, no obstante, continuará activo mientras persistan focos o puntos susceptibles de reavivarse.

Apoyo de la Guardia Civil y Cruz Roja

En el operativo colaboran además la Guardia Civil y Cruz Roja Extremadura, que prestan apoyo en las tareas de vigilancia, seguridad y asistencia vinculadas a la emergencia.

Los trabajos continuarán hasta que los responsables de extinción consideren estabilizado todo el perímetro y descarten reproducciones. Por el momento, el incendio permanece en fase de extinción y pendiente de ser declarado oficialmente controlado.

Tras la labor de los efectivos de extinción, el incendio ha quedado estabilizado y actualmente trabajan en la zona seis unidades de bomberos forestales terrestres y dos helitransportadas, así como dos agentes del medio natural y cinco técnicos de extinción.

Fuente: El Periódico de Extremadura