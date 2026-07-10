La Junta defiende que Extremadura reduce en casi tres meses los tiempos de espera de la dependencia

La Junta de Extremadura ha defendido este viernes la evolución del sistema de atención a la dependencia en la comunidad tras los últimos datos del Observatorio Estatal de la Dependencia, que han vuelto a situar bajo la lupa las listas de espera y la situación de las personas pendientes de recibir una prestación o servicio.

El Ejecutivo regional sostiene que el sistema está mejorando sus cifras pese a un contexto "complejo", marcado por el envejecimiento de la población y el peso del medio rural. Según los datos facilitados por la Administración autonómica, a fecha 30 de junio de 2026 Extremadura cuenta con 479 personas beneficiarias más dentro del sistema y con 469 prestaciones más reconocidas durante el primer semestre del año.

Un 7% más de solicitudes

La Junta subraya además que, desde 2023, la comunidad ha registrado 4.212 solicitudes más, lo que supone un incremento del 7%. A su juicio, este aumento refleja una realidad social cada vez más exigente para los servicios públicos, con un sistema tensionado por el envejecimiento de la población en una región muy dispersa territorialmente.

La consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada. / ASAMBLEAEX.ES

Pese a ese incremento de la demanda, el Gobierno autonómico defiende que se han incorporado 3.230 nuevos beneficiarios y 5.842 nuevas prestaciones desde 2023. También destaca la reducción de los plazos de tramitación. Según la Junta, el tiempo medio de resolución de los expedientes se ha reducido en 79 días y se sitúa actualmente en 264 días en Extremadura, 50 menos que la media nacional, que alcanza los 314 días.

Presupuesto histórico

La Administración regional enmarca estos datos en el refuerzo presupuestario del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD). Según la Junta, el organismo cuenta actualmente con el mayor presupuesto de su historia, con 678 millones de euros destinados a dependencia.

Esta cuantía supone un incremento cercano al 40% respecto al primer presupuesto de 2024, cuando se destinaron 485,8 millones de euros. En términos absolutos, el aumento asciende a 192,2 millones más, según los datos aportados por el Ejecutivo autonómico.

La Junta sostiene que este refuerzo económico está permitiendo ampliar la atención, reducir listas de espera, acortar los tiempos de resolución y reconocer más prestaciones. El objetivo, según defiende, es que las personas dependientes puedan recibir la atención que necesitan en el menor tiempo posible.

La respuesta del Ejecutivo autonómico llega después de que el Observatorio Estatal de la Dependencia haya vuelto a poner el foco en la situación del sistema y en las personas que continúan pendientes de resolución o de prestación: Más de cuatro personas mueren al día en Extremadura en lista de espera de la dependencia. Frente a ese diagnóstico, la Junta insiste en que Extremadura está aumentando el número de beneficiarios, reforzando los recursos y mejorando los plazos de respuesta.

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"Este Gobierno está reduciendo las listas de espera, acortando los tiempos de resolución y ofreciendo más prestaciones que nunca", señalan desde la Administración regional, que atribuye la evolución del sistema al aumento de presupuesto y al refuerzo de la gestión del SEPAD.

Fuente: El Periódico de Extremadura