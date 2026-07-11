La Junta de Extremadura y la compañía i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, distribuidora de Iberdrola, han renovado el convenio que regula la coordinación ante emergencias que puedan afectar al suministro eléctrico en la comunidad autónoma. El acuerdo, suscrito inicialmente en 2022, tendrá una vigencia de cuatro años.

El protocolo permitirá mantener un intercambio directo de información entre el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura y la empresa distribuidora para mejorar la respuesta ante apagones, averías u otras incidencias relacionadas con la red eléctrica.

El convenio también contempla la actualización de los procedimientos de actuación conjunta, especialmente en aquellos episodios en los que resulte necesario garantizar la continuidad del suministro, proteger infraestructuras esenciales o evitar riesgos para la población y los equipos de emergencia.

El 112 e Iberdrola refuerzan la respuesta ante apagones y emergencias eléctricas en Extremadura / El Periódico

Comisión de seguimiento

La Comisión de Seguimiento, formada por representantes del 112, del Servicio de Protección Civil y de i-DE, continuará encargándose del control y la evaluación del acuerdo, así como de la elaboración de nuevos protocolos.

La Junta destaca que este marco de colaboración permite "reforzar la capacidad de respuesta del sistema público de emergencias ante incidencias que requieren una actuación coordinada con el operador eléctrico".

Por su parte, el director de i-DE en la región oeste, Óscar Villanueva, señala que el convenio facilita "un flujo de información estable y preciso con el 112, fundamental para la gestión eficiente de potenciales incidencias en la red".

Más de 12.600 kilómetros de líneas

El acuerdo incorpora también actuaciones para mejorar la formación de los cuerpos de seguridad y de los servicios de emergencia ante intervenciones en lugares donde exista riesgo eléctrico.

i-DE gestiona en Extremadura más de 10.600 kilómetros de líneas eléctricas de baja y media tensión, además de otros 2.000 kilómetros de alta y muy alta tensión.

La red de la distribuidora cuenta también con 3.467 centros de transformación en servicio y 74 subestaciones destinadas a suministrar electricidad a hogares y empresas.

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La compañía sostiene que las inversiones realizadas durante los últimos años han permitido modernizar y digitalizar estas instalaciones, mejorar la calidad del suministro y preparar la red para el avance de la electrificación de la economía extremeña.