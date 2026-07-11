Así han sido las oposiciones a la Guardia Civil en Extremadura, con más de 1.200 aspirantes

Un total de 1.207 personas han opositado este sábado en Extremadura para ingresar en la Guardia Civil. De ellas, 779 aspirantes han realizado las primeras pruebas de conocimientos en Mérida y 428 en la sede de Cáceres.

Asimismo, cabe destacar que, de todos los opositores de Cáceres, 158 son mujeres, y 236 mujeres concurrirán en la sede de la capital extremeña, según los datos facilitados por la Guardia Civil.

Más de 3.200 plazas en todo el país

En el conjunto del país, un total de 26.806 personas opositarán a una de las 3.240 plazas ofertadas este año para ser guardia civil. Las pruebas de conocimientos teóricos y psicotécnicos se celebran en un único día, este sábado, en 20 sedes repartidas por todo el país.

Del total de aspirantes, 8.696 son mujeres, es decir un 32,44%. En cuanto al nivel de formación, un total de 9.194 tiene titulación universitaria o profesional, entre los que destacan 903 con el título de máster y 9 con el de doctorado. Por rango de edad, la media está en 27 años.

Oposiciones para ingresar en la Guardia Civil. / GUARDIA CIVIL

Cuatro pruebas

La fase de oposición se divide en cuatro pruebas: conocimientos, físicas, entrevista personal y reconocimiento médico. Para el examen de conocimientos que se realiza el sábado, la Guardia Civil ha establecido 20 sedes, ubicadas en doce comunidades autónomas.

Así, la sedes se distribuyen en Alicante, Ávila, Baeza, Cáceres, Cádiz, Gijón, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, León, Logroño, Madrid, Málaga, Mérida, Murcia, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia, Vigo y Zaragoza. La información sobre las sedes se ha difundido a través de la página web de la Guardia Civil.

Previamente a esta fase de oposición se ha llevado a cabo la de concurso, en la que se han evaluado los méritos que cada aspirante añade a los requisitos mínimos exigidos para poder participar en estas pruebas selectivas, que son: tener entre 18 y 40 años, nacionalidad española, carecer de antecedentes penales o contar como mínimo con el título de educación secundaria.

Test de conocimientos generales

La prueba practicada este sábado ha consistido en la realización de una serie de test sobre conocimientos teóricos generales, idiomas, ortografía, gramática y psicotécnicos.

Las personas opositoras que obtengan puntuación suficiente en esta prueba de conocimientos serán convocadas para realizar las pruebas físicas: un circuito de coordinación y agilidad, una carrera de dos kilómetros, una prueba de fuerza con flexiones y una prueba de natación de 50 metros.

Los que superen estas últimas pruebas serán sometidos a una entrevista personal para evaluar su idoneidad psíquica para el puesto de trabajo al que optan y finalmente a un reconocimiento médico para valorar su estado de salud y aptitud física, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

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Los aspirantes que culminen este proceso de concurso-oposición se incorporarán a la Academia de Cabos y Guardias de Baeza (Jaén) y al Colegio de Guardias Jóvenes 'Duque de Ahumada' de Valdemoro (Madrid), donde recibirán su formación profesional durante un curso académico que concluirá con 40 semanas de prácticas en unidades del Cuerpo. Superado esta fase de instrucción se convertirán en guardias civiles profesionales.

Fuente: El Periódico de Extremadura