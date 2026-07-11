Un incendio forestal en Gargüera obliga a desalojar la piscina municipal para que los helicópteros carguen agua

Efectivos del Plan Infoex combaten un incendio forestal declarado en Gargüera (Cáceres), donde se ha activado el nivel 1 de peligrosidad por la posible afección de las llamas a viviendas aisladas.

El operativo ha obligado a desalojar la piscina municipal de la localidad para permitir que los helicópteros puedan aproximarse con seguridad y cargar agua durante las labores de extinción.

Según la última actualización del Infoex, el incendio evoluciona favorablemente. En estos momentos trabajan en el operativo ocho unidades de bomberos forestales y cuatro helitransportada, así como tres agentes del Medio Rural, cinco técnicos de extinción, cinco helicópteros y cuatro aviones.

El nivel 1 se ha declarado minutos después de las cinco de la tarde y en la zona ya trabajan medios del Plan Infoex, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y de la Diputación de Cáceres. El dispositivo está compuesto por tres unidades terrestres de bomberos forestales y otras dos helitransportadas.

También intervienen cuatro helicópteros, cuatro aviones y dos bulldozers, además de un agente del Medio Natural y un técnico de extinción.

Además, Cruz Roja Extremadura ha movilizado una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) para reforzar el dispositivo desplegado en el incendio forestal de Gargüer. Según ha informado la organización a través de sus redes sociales, el recurso sanitario se ha desplazado para prestar apoyo al operativo de extinción que coordina el Plan Infoex.

Fuego de Nivel 1

La declaración del nivel 1 se produce cuando la evolución de un incendio puede afectar gravemente a bienes forestales o de forma leve a la población y a bienes de naturaleza no forestal. En este caso, el Plan Infoex ha justificado su activación por la proximidad del fuego a viviendas aisladas.

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Los efectivos continúan trabajando para frenar el avance de las llamas y controlar el incendio, mientras los medios aéreos utilizan la piscina municipal como punto próximo de abastecimiento de agua. La Junta de Extremadura aclara que los medios aéreos pueden tomar agua de piscinas públicas o privadas para sofocar incendios forestales.

Fuente: El Periódico de Extremadura