El móvil llega a los niños extremeños a los 10 años y el contacto con la pornografía se inicia a los 12

Siete de cada diez alumnos de Primaria en Extremadura disponen ya de teléfono móvil propio y reciben su primer dispositivo, de media, a los 10 años. Así lo recoge el informe Infancia, Adolescencia y Bienestar Digital, que analiza los hábitos tecnológicos y los riesgos asociados al uso de internet entre niños y adolescentes.

El estudio, elaborado a partir de la participación de más de 100.000 menores de toda España, revela que el 4,1% de los adolescentes extremeños realiza un uso problemático de las redes sociales y que el 1,3% presenta indicios de un posible trastorno relacionado con los videojuegos. En el ámbito de las apuestas y el juego online, un 1,6% de los menores analizados es clasificado como jugador problemático.

"Estamos ante un problema global que debe abordarse desde una perspectiva integral y comunitaria, con la implicación y la coordinación de instituciones, familias, escuelas y sector privado", ha afirmado Teresa Chamorro, presidenta de Unicef Comité Extremadura. Los resultados de Extremadura son similares a los del conjunto de España, aunque en general presentan cifras algo inferiores.

Acceso a pornografía

Otro de los datos destacados es el acceso temprano a contenidos pornográficos. El primer contacto se produce, de media, a los 12 años. Aunque el consumo habitual se sitúa en el 9,8%, un 6,6% de los adolescentes extremeños presenta signos de una relación problemática con este tipo de contenidos.

Un grupo de menores, con sus móviles en las manos (FOTO DE ARHCIVO). / Jesús Prieto

El informe, dado a conocer por Europa Press, es fruto de la colaboración entre Red.es, Unicef España, la Universidad de Santiago de Compostela y el Consejo General de Colegios de Ingeniería Informática, con la participación de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura.

Ciberacoso y salud mental

Casi uno de cada diez menores extremeños asegura haber sufrido ciberacoso. Si se amplía el análisis al acoso escolar en general, la tasa de victimización alcanza el 20,4%, con los mayores niveles detectados durante la etapa de Primaria.

El estudio advierte además del impacto emocional que puede acompañar al entorno digital. El 11,3% del alumnado presenta síntomas claros de malestar, como ansiedad, depresión o somatización. Especialmente significativo es el porcentaje de menores con riesgo suicida elevado, que alcanza el 7,2%. La incidencia es notablemente superior entre las chicas, con un 10,6%, frente al 3,3% registrado entre los chicos.

Solo uno de cada cuatro hogares fija límites

El informe identifica la mediación parental como una de las principales áreas de mejora. Aunque el 44,4 % de los progenitores habla con sus hijos sobre los riesgos de internet, solo uno de cada cuatro establece límites concretos sobre los contenidos que pueden consultar o publicar en la red.

Más del 90 % de la ciudadanía reconoce estar preocupada por los riesgos del entorno digital, según el documento. Los investigadores sostienen que medidas cotidianas, como evitar que los menores duerman con el teléfono en la habitación o impedir su utilización durante las comidas familiares, pueden reducir a la mitad las tasas de uso problemático.

Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EFE

El director general de Red.es, Jesús Herrero, ha defendido que únicamente a partir de un "conocimiento profundo" de la realidad tecnológica de los menores será posible diseñar respuestas eficaces y avanzar hacia espacios digitales más seguros y equilibrados.

Por su parte, el presidente del Consejo General de Ingeniería en Informática, Fernando Suárez, ha advertido de que los menores "crecen dentro de ecosistemas digitales diseñados para captar atención e influir en comportamientos". A su juicio, ya no basta con analizar el tiempo que los niños pasan delante de las pantallas, sino que es necesario hablar de diseño responsable, transparencia de los algoritmos, educación digital crítica y protección efectiva de la infancia.

Nuevas medidas de protección

Ante los resultados, Unicef y las entidades que participan en el estudio plantean equiparar la violencia digital a la física dentro de los protocolos de protección a la infancia.

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También proponen reforzar los hábitos digitales saludables en las familias, regular la utilización de dispositivos en los centros educativos e implicar a los sistemas sanitario y educativo en el abordaje del malestar emocional y del uso problemático de la tecnología. Las entidades reclaman además que las compañías tecnológicas rindan cuentas sobre el impacto de sus productos y servicios en los derechos y el bienestar de niños y adolescentes.

Fuente: El Periódico de Extremadura