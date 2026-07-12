Recomendaciones oficiales
Los 10 consejos del Plan Infoex para no complicar la extinción de un incendio forestal
Acercarse a las llamas, bloquear caminos, grabar vídeos o utilizar drones puede poner en peligro a la población y a los equipos de emergencia
E. P. E.
La actuación de los ciudadanos puede resultar decisiva durante un incendio forestal. Mantener libres los accesos, alejarse de la zona y seguir "siempre" las órdenes de las autoridades facilita el trabajo de los equipos de extinción, mientras que determinadas conductas pueden entorpecer el operativo y generar nuevos riesgos.
El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha difundido un decálogo de seguridad con las principales recomendaciones que debe seguir la población ante un fuego y durante las labores de extinción.
1. Seguir las instrucciones de las autoridades
La primera recomendación es atender "siempre" las indicaciones de los responsables de la emergencia. Ellos disponen de información actualizada sobre la evolución del incendio y pueden ordenar evacuaciones, confinamientos o restricciones de acceso.
2. Mantenerse lejos del operativo
Las personas ajenas a la extinción deben evitar las zonas en las que trabajan los medios terrestres y aéreos. La presencia de curiosos puede interferir en las maniobras y poner en peligro tanto a los ciudadanos como a los profesionales.
3. No bloquear caminos ni accesos
Las pistas, carreteras y caminos rurales deben quedar despejados para permitir el paso de los vehículos de emergencia. También es necesario facilitar el acceso a los puntos de recarga de agua utilizados por los equipos.
4. No acercarse para hacer fotografías o vídeos
Grabar el incendio puede provocar distracciones y hacer que se pierda la percepción de peligros como el humo, los cambios de viento o el avance repentino de las llamas.
5. No utilizar drones
El vuelo de drones está prohibido durante una extinción. Su presencia puede interferir con helicópteros y aviones, obligar a suspender las operaciones aéreas y provocar un accidente "grave".
6. Alejarse de las zonas de aterrizaje y carga de agua
No se debe permanecer cerca de los lugares empleados por las aeronaves para aterrizar o recoger agua. El viento generado por los motores y las hélices puede proyectar ramas, piedras y otros objetos a gran distancia.
7. Actuar con calma ante una descarga aérea
Si una persona se ve sorprendida por la descarga de agua de un avión o un helicóptero, debe alejarse inmediatamente, pero de manera ordenada y tranquila, para evitar caídas o movimientos bruscos.
8. No intentar acercarse a las llamas
Acceder a la zona del incendio sin formación, conocimientos y equipos de protección puede hacer que una persona quede atrapada, sufra quemaduras o resulte intoxicada por el humo.
9. Informarse únicamente por canales oficiales
El Infoex recomienda consultar las comunicaciones de las autoridades y los servicios de emergencia. La difusión de rumores o datos no contrastados puede generar confusión entre la población.
10. Confiar en los profesionales
Los equipos de emergencia están formados y coordinados para combatir el fuego con seguridad. La mejor forma de colaborar es respetar sus instrucciones, no interferir en su trabajo y abandonar las zonas de riesgo.
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