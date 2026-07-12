Más de 200 edificios esperan nuevas ayudas de vivienda para instalar ascensores exteriores en Extremadura

Al menos 200 edificios de Extremadura están pendientes de que la Junta publique una nueva convocatoria de ayudas para mejorar la accesibilidad en las viviendas. La principal demanda es la instalación de ascensores exteriores en bloques antiguos de tres y cuatro plantas, una necesidad que aumenta a medida que envejece la población.

La estimación procede de la Asociación para la Atención y la Integración Social de las Personas con Discapacidad Física de Extremadura (Apamex), que recibe numerosas peticiones de información y asesoramiento por parte de comunidades de propietarios, vecinos y promotores interesados en acometer este tipo de actuaciones. "Al menos hay 200 edificios a la espera, según el interés que conocemos en Apamex, pero pueden ser aún más", ha señalado en declaraciones a Efe el presidente de la organización, Jesús Gumiel.

Desde octubre de 2024

Las ayudas se financian habitualmente con fondos procedentes del Plan Estatal de Vivienda y se convocan de manera periódica por parte de la Administración autonómica. Sin embargo, la última línea se publicó en octubre de 2024 y, desde entonces, las comunidades interesadas permanecen a la espera de una nueva oportunidad para presentar sus proyectos.

Gumiel confía en que la convocatoria "pueda llegar cuanto antes", especialmente por el elevado número de edificios que necesitan adaptar sus accesos. El representante de Apamex desconoce si el proceso electoral autonómico y la posterior conformación del Gobierno regional han influido en el retraso.

Ascensor exterior en un bloque de viviendas. / Alex Tejero

Una convocatoria de apenas hora y media

La presión existente quedó patente en octubre de 2024. Según recuerda Gumiel, aquella convocatoria permaneció disponible durante solo una hora y media desde su publicación en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), debido al gran número de solicitudes presentadas.

La demanda se concentra especialmente en bloques construidos sin ascensor, donde viven personas mayores o con movilidad reducida. En muchos casos, la ausencia de esta instalación convierte las escaleras en una barrera que dificulta o incluso impide salir de casa con normalidad.

El envejecimiento de la población agrava el problema año tras año. Cada vez son más los vecinos que tienen "muy difícil" abandonar sus viviendas al residir en plantas elevadas de edificios que carecen de ascensor.

De los inmuebles que Apamex tiene identificados, alrededor de 40 se encuentran en Badajoz. En la capital pacense, además, los cambios introducidos en el Plan General Municipal y en el plan específico del Casco Antiguo han facilitado la instalación de ascensores exteriores y han despertado el interés de nuevas comunidades de propietarios.

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La primera actuación de estas características se ha realizado en un inmueble de la calle Meléndez Valdés. Apamex prevé que a este proyecto le sigan "nuevas actuaciones en breve", siempre que las comunidades consigan completar la tramitación urbanística y acceder a la financiación necesaria.

Fuente: El Periódico de Extremadura