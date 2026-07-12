Plan Infoex
Estabilizado el incendio de Gargüera que obligó a desalojar la piscina municipal
El fuego, de nivel 1, obligó a movilizar diversos medios aéreos entre helicópteros y aviones anfibio, maquinaria pesada y unidades terrestres
El Plan de Lucha Contra Incendios Forestales de Extremadura (Plan Infoex) ha dado ya por estabilizado el incendio forestal de Gargüera de la Vera, que alcanzó el nivel 1 de peligrosidad por posible afección a viviendas aisladas. El fuego obligó además a desalojar la piscina municipal del municipio, para permitir a los helicópteros la carga de agua.
Este pasado sábado, en torno a las 21,20 horas, el Infoex informaba a través de sus redes sociales de la evolución favorable y de la desactivación del nivel 1 del incendio, tras haber conseguir estabilizar el fuego, sin frentes activos que lo hiciesen avanzar.
Medios del Ministerio y Diputación
En las labores de extinción han colaborado tanto medios del Infoex, como del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), de la Diputación de Cáceres, así como patrullas de la Guardia Civil y efectivos de la Cruz Roja.
En concreto, el fuego ha obligado a movilizar a diversos medios aéreos, entre helicópteros y aviones anfibio, maquinaria pesada y unidades terrestres, incluyendo también agentes del medio natural y técnicos de extinción. Además, ha provocado que este pasado sábado se tuviese que desalojar la piscina municipal para permitir a los helicópteros la carga de agua.
Fuente: El Periódico de Extremadura
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