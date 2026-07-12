Extremadura prueba con "buenos resultados" un nuevo sistema para recuperar la cría de conejos silvestres

La caída de las poblaciones de conejo silvestre amenaza desde hace décadas el equilibrio de los ecosistemas mediterráneos y reduce el alimento disponible para especies protegidas como el lince ibérico y el águila imperial. Un proyecto desarrollado en Extremadura busca ahora revertir esta situación mediante un nuevo modelo de refugio artificial diseñado para facilitar la reproducción y el asentamiento de los conejos en el medio natural.

El Instituto Tecnológico de Rocas Ornamentales y Materiales de Construcción (Intromac) ha participado como organismo de investigación en el proyecto Majano, promovido por el Grupo Ecohábitat Ibérico y financiado a través del Plan Fedexcaza de Ayudas a la Investigación Científico-Técnica y de Innovación.

Buenos resultados

La iniciativa ha permitido diseñar y validar una nueva infraestructura que mejora las condiciones de refugio y cría del conejo silvestre. Las primeras pruebas realizadas sobre el terreno han ofrecido "buenos resultados", según ha informado la Junta de Extremadura, ya que los animales han aceptado las estructuras y las han utilizado tanto para protegerse como para reproducirse.

Nuevo refugio artificial creado en Extremadura para favorecer las poblaciones de conejos silvestres. / Juntaex

El proyecto responde al "acusado descenso" que han experimentado las poblaciones de conejo en Extremadura durante las últimas décadas como consecuencia de las enfermedades, la pérdida de hábitat y la fragmentación del territorio.

La reducción de esta especie tiene un impacto directo sobre el conjunto del ecosistema. El conejo constituye una pieza esencial de la cadena trófica mediterránea y es una de las principales presas de animales amenazados como el lince ibérico o el águila imperial.

Materiales sostenibles

El nuevo majano o vivar artificial se ha diseñado siguiendo criterios científicos y técnicos para mejorar su eficacia biológica, pero también para facilitar su instalación en el campo y reducir su impacto ambiental.

Frente a otras soluciones disponibles, el prototipo incorpora principios de ecodiseño y economía circular. El objetivo es que pueda fabricarse de forma sostenible, resulte económicamente viable y pueda ser utilizado con facilidad por administraciones públicas, gestores de cotos, propietarios de fincas y organizaciones dedicadas a la conservación de la naturaleza.

Intromac, organismo dependiente de la Junta de Extremadura, se ha encargado de investigar y desarrollar los materiales empleados en la fabricación de las nuevas estructuras.

La gran abundancia de conejos en la Comunidad Valenciana, factor favorable para el lince / WWF

Repelente a los insectos

El instituto ha estudiado diferentes mezclas elaboradas con cementos, cales, arcillas y residuos industriales valorizados. También ha analizado la incorporación de diatomea, un material que actúa como insecticida físico frente a pulgas, garrapatas y ácaros y que puede contribuir a mejorar las condiciones sanitarias en el interior de los refugios.

Además de participar en el diseño de los materiales, los técnicos de Intromac han asesorado durante la fabricación de los prototipos y han monitorizado su comportamiento en condiciones reales. Para ello, han medido parámetros como la temperatura y la humedad en el interior de los majanos instalados en el campo.

Estos datos permiten comprobar si las estructuras proporcionan unas condiciones adecuadas para que los conejos encuentren refugio, establezcan sus madrigueras y críen en su interior.

Camino de su comercialización

Tras superar las fases de validación técnica y económica, los resultados de la investigación han sido protegidos ante la Oficina Española de Patentes y Marcas por el Grupo Ecohábitat Ibérico y la Federación Extremeña de Caza.

Este paso permitirá que el nuevo majano artificial pueda comenzar a comercializarse próximamente y extenderse a otras zonas en las que sea necesario reforzar las poblaciones de conejo silvestre.

La intención de sus promotores es que el modelo pueda reproducirse de forma sencilla y utilizarse en proyectos de recuperación de hábitats, gestión cinegética y conservación de especies amenazadas.

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El desarrollo abre así una nueva herramienta para recuperar una especie que desempeña un papel fundamental en el campo extremeño. Favorecer la presencia del conejo no solo permite reforzar sus propias poblaciones, sino también mejorar las posibilidades de supervivencia de algunos de los animales más emblemáticos y vulnerables del monte mediterráneo.

Fuente: El Periódico de Extremadura