Un incendio amenaza el conjunto histórico de Medellín sin causar daños patrimoniales

Un incendio declarado durante la madrugada de este domingo en una de las laderas del cerro del castillo de Medellín estuvo cerca de alcanzar algunos de los principales elementos patrimoniales del municipio, aunque finalmente no causó daños ni en la fortaleza ni en el teatro romano.

La rápida intervención del dispositivo de emergencias y la actuación de un empleado municipal resultaron decisivas para impedir que las llamas avanzaran hacia el recinto arqueológico. El trabajador, capataz de apoyo a las actuaciones de la Dirección General de Patrimonio en la localidad, se desplazó hasta el teatro romano tras recibir el aviso del incendio.

Galería | Así ha sido el incendio en Medellín / Redes sociales

Armado con varios extintores, logró sofocar las llamas que se encontraban más próximas al monumento y que amenazaban con alcanzar la pasarela de madera situada en una de las salidas del recinto, según han explicado fuentes de la Consejería de Cultura.

Galería | Así ha sido el incendio en Medellín / Redes sociales

Hasta el lugar se desplazaron también efectivos del Plan Infoex, bomberos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios, Protección Civil, Guardia Civil y servicios operativos municipales. Un técnico de la Dirección General de Patrimonio acudió igualmente durante la madrugada después de que se activaran las alarmas instaladas en el recinto.

Sin daños en el patrimonio

Técnicos de Patrimonio han inspeccionado este domingo la zona afectada y han confirmado que ninguno de los elementos históricos del cerro ha sufrido daños. Ni el castillo de Medellín ni el teatro romano se han visto afectados por el fuego, pese a la proximidad de las llamas.

El alcalde de Medellín, Rafael Mateos Torres, ha reconocido que durante la madrugada se vivieron "momentos de gran preocupación", ya que el incendio estuvo a punto de afectar a algunos de los monumentos más importantes de la localidad.

"No tenemos que lamentar daños personales ni patrimoniales, pero lo ocurrido no puede ni debe quedar minimizado", ha advertido el regidor, quien ha mostrado su "absoluta indignación" ante la posibilidad de que el incendio fuera provocado de manera intencionada.

Conducta "intolerable"

Mateos ha señalado que, en caso de confirmarse esa hipótesis, se trataría de una conducta "intolerable e irresponsable" que habría puesto en peligro "un legado de más de dos mil años de historia". "Quienes atentan contra nuestro patrimonio atentan también contra la memoria de nuestro pueblo, contra su identidad y contra el esfuerzo colectivo de generaciones que han contribuido a conservarlo", ha afirmado.

El alcalde ha agradecido la labor de todos los efectivos que participaron en el operativo, entre ellos Infoex, bomberos, Protección Civil, Guardia Civil, los servicios municipales y los técnicos de Arqueología y Patrimonio de la Junta de Extremadura.

Noticias relacionadas

"Hoy podemos decir que nuestro patrimonio ha salido indemne", ha concluido Mateos, quien ha insistido en que el castillo de Medellín y su entorno histórico constituyen una herencia colectiva que debe ser protegida y transmitida a las próximas generaciones.

Fuente: El Periódico de Extremadura