La lista de patrimonio en peligro de desaparecer alcanza ya los 70 monumentos en Extremadura

La ermita de la Magdalena, conocida también como ‘El Templaero’, una construcción del siglo XV que se ubica junto al embalse de Orellana, en el término de Puebla de Alocer; y el Palacio Gómez Jara, un edificio de estilo historicista levantado en Fuente del Maestre en la década de 1870. Estos dos han sido los dos últimos monumentos extremeños que se han incorporado a la lista roja de Hispania Nostra, una entidad que vela por la salvaguarda del patrimonio cultural y natural en riesgo de desaparición en todo el país.

Puente de la Mesta, en Villarta de los Montes. / El Periódico

La ermita se incorporó al registro en julio y el palacio en septiembre de 2025. Con ellos son ya 70 las construcciones religiosas, civiles, militares, industriales o restos arqueológicos de la región que aparecen dentro de esta herramienta de participación social puesta en marcha en 2007 con el objetivo de dar a conocer, sensibilizar y actuar sobre los elementos patrimoniales del territorio español que se encuentran en riesgo de desaparecer.

Convento de la Luz, en la sierra de Moncarche, en Alconchel. / Caminos de Cultura / Samuel Rodríguez

Seis de estas referencias permanecen desde el primer año en vigor de este catálogo, por lo que están a punto de cumplir dos décadas en él sin que se solucione la situación de deterioro que presentan. La más antigua, por fecha de inscripción, es la Villa Romana de La Cocosa, yacimiento localizado en el término municipal de Badajoz, que entró en la lista roja en febrero de 2007. Unos meses más tarde, en diciembre, llegaron otros cinco: dos más en la capital pacense (los conventos de San José y las Trinitarias), junto con el Convento de San Antonio de Padua (Garrovillas de Alconétar); el Castillo de Azagala (Villar del Rey); y el Monasterio de San Isidro de Loriana, en La Roca de la Sierra.

Convento de San José, en Badajoz. / Web Hispania Nostra

Cualquier persona o asociación puede solicitar que se incluya un bien en este repertorio. Para ello, debe cumplimentar la ficha que figura en la página web de este colectivo. Posteriormente, el Comité Científico de Hispania Nostra analiza la situación de cada elemento y solicita cuanta información complementaria considere pertinente a las administraciones competentes o a la propiedad. Una vez revisada toda la información, el comité, integrado por expertos en diferentes disciplinas (historia, arquitectura, arqueología o paisajismo), decide su inclusión si estima que existe riesgo cierto de pérdida de los valores del bien.

Torre de los Vargas o Mirador de las Jerónimas, en Trujillo. / Web Hispania Nostra

Por tipología, el volumen más numeroso en Extremadura lo constituyen los edificios religiosos, con 29 referencias en mal estado. Son fundamentalmente ermitas y conventos, junto a algún monasterio e iglesia. A continuación les siguen las construcciones de índole militar, especialmente castillos. Entre otros, el de las Torres (Monesterio); el de Portezuelo; el de Belvís de Monroy; el de Alconétar o de Rocafrida (Garrovillas); o el de Salvaleón.

Antigua estación ferroviaria de Zafra. / Web Hispania Nostra

Dentro del patrimonio civil son 14 las construcciones agregadas. Entre ellas, la antigua estación ferroviaria de Zafra; el puente de la Mesta (Villarta de los Montes); la Casa de la Audiencia o Ayuntamiento Viejo en Cabeza del Buey; y el Palacio de los Roco-Campofrío, en Alcántara. En esta última localidad cacereña figura también su puente romano, del que se critica la «falta de conservación» y el paso sobre él de tráfico rodado y de camiones de gran tonelaje, situación esta última que ha cambiado con la apertura del nuevo viaducto.

Ermita de la Magdalena (‘El Templaero’), en Puebla de Alcocer. / Víctor Gibello

El inventario se completa con cuatro yacimientos arqueológicos, un elemento de patrimonio industrial (el complejo minero San Nicolás, en Valle de la Serena), y dos de patrimonio natural (el Berrocal de Trujillo y el Parque Ascensión).

Fortaleza de Hornachos. / Web Hispania Nostra

Del lado contrario, hay doce elementos del patrimonio extremeño que, tras ser incorporados a la lista, posteriormente han salido de ella, al subsanarse el riesgo que presentaban. Los dos últimos en conseguirlo han sido la iglesia parroquial de Santa Catalina, de Romangordo, que lo hizo en octubre del año pasado, y El Pontón de Brovales, pedanía de Jerez de los Caballeros, a finales de 2023.

Castillo de las Torres, en Monesterio. / Web Hispania Nostra

Hay una tercera categoría, denominada lista negra, que se engrosa cuando han desaparecido o se han alterado los valores esenciales del elemento de una manera irreversible. Hay más de treinta en todo el país, ninguno de ellos en Extremadura.