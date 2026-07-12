Los regalos que reciben los políticos extremeños: del plato de Astorga a las vitrinas de la Asamblea

La polémica por las joyas vinculadas al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha reabierto el debate sobre los regalos que reciben los cargos públicos por razón de su puesto. Qué se acepta, qué se declara, dónde se conserva y qué información llega al ciudadano son preguntas que vuelven a situar bajo la lupa los registros institucionales.

En Extremadura, tanto la Junta como la Asamblea publican sendos listados en sus portales de transparencia, aunque con distinto nivel de detalle y con objetos que distan mucho del valor millonario de las joyas: placas, libros, esculturas, medallas, insignias militares o piezas conmemorativas propias de la actividad institucional y de representación.

La Cámara regional confirma tres obsequios a Manuel Naharro desde que asumió la Presidencia de la Asamblea en febrero, mientras la Junta declara en su documentación oficial que María Guardiola no ha recibido regalos institucionales sujetos al código ético desde su llegada al cargo en 2023.

Las vitrinas de la Asamblea

En el Portal de Transparencia de la Asamblea puede consultarse un documento específico con los regalos institucionales recibidos durante la XI Legislatura. Ese listado recoge 27 obsequios entre septiembre de 2023 y septiembre de 2025.

Vitrinas donde se exponen los regalos institucionales a la Presidencia de la Asamblea de Extremadura. / Javier Cintas

A esa relación se suman ahora los regalos recibidos por Manuel Naharro: un plato decorativo de cristal del Ayuntamiento de Astorga con una representación de su catedral; una medalla de la Pontificia y Real Cofradía del Espíritu Santo, Santísimo Cristo del Humilladero y Nuestra Señora de la Encarnación de Cáceres y una insignia de la Fase Avanzada de Caza y Ataque del Ejército del Aire y del Espacio entregado por la 113ª promoción de la Base Aérea de Talavera, cuyos alumnos se graduaron el pasado mes de junio.

Todos se encuentran en el despacho del presidente de la Asamblea, según confirma la propia institución. Muchos de los obsequios recibidos en legislaturas anteriores pueden verse en dos vitrinas dobles situadas en el edificio parlamentario.

Listado de la XI Legislatura

El listado publicado de la XI Legislatura permite conocer la entidad que entrega el regalo, el objeto recibido y la fecha. Entre los primeros obsequios registrados figura un cuadro con la fotografía del cupón de la ONCE conmemorativo del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía; una escultura de barro de los Coloquios Históricos de Extremadura; una placa de metacrilato por el premio ‘Stars of Europe’ a la iniciativa Debatimos Europa; una placa de cerámica del Club Senior de Extremadura, una rosa conmemorativa, libros, medallas y varias esculturas recibidas durante visitas o encuentros institucionales.

El documento incluye también regalos entregados fuera de Extremadura. En septiembre de 2024 constan obsequios del Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Cataluña, la Federación de Asociaciones Extremeñas en Cataluña y la Diputación de Barcelona. En otros casos, proceden de la Guardia Civil, la Base Aérea de Talavera, el Senado, la COPREPA, 112 Extremadura, AFAD Extremadura, la Asociación Alzheimer Mérida o la Federación Extremeña de Personas Sordas.

La Junta: ningún regalo declarable

La Junta: ningún regalo declarable

En el caso de la Junta de Extremadura, la información se publica cada año en el Portal de Transparencia dentro de los anexos relativos al cumplimiento del Código Ético de los altos cargos. Cada primer trimestre, el Servicio de Inspección, Transparencia y Calidad de los Servicios recopila los datos facilitados por los miembros del Gobierno y altos cargos, entre ellos los referidos a regalos institucionales.

En los anexos consultados desde 2019 hasta 2025, tanto en la etapa de Guillermo Fernández Vara como en la de María Guardiola, la casilla correspondiente a regalos institucionales de Presidencia recoge la misma fórmula: "No se han recibido". Fuentes del Ejecutivo corroboran que la información publicada es correcta y que, si no figura ningún regalo institucional atribuido a la Presidencia, es porque no se ha recibido ningún obsequio que, conforme a la legislación vigente, deba incorporarse al patrimonio de la comunidad autónoma y, por tanto, ser objeto de publicación.

Usos de cortesía

El matiz está en qué debe declararse. La normativa no prohíbe los detalles de mera cortesía propios de la actividad institucional, como obsequios protocolarios que forman parte de los usos sociales e institucionales. Lo que impiden el artículo 31 de la Ley 4/2013, de Gobierno Abierto de Extremadura, y el Código Ético de Conducta de los miembros del Consejo de Gobierno y altos cargos es aceptar regalos que excedan los usos habituales de cortesía o que puedan condicionar el ejercicio de las funciones públicas.

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Además, cuando un obsequio supera el importe fijado como referencia en el decreto sobre indemnizaciones por razón del servicio, o tiene una especial significación institucional, no pasa a formar parte del patrimonio personal del alto cargo, sino que debe incorporarse al patrimonio de la comunidad autónoma. Por eso, según la Junta, la ausencia de regalos publicados en el Portal de Transparencia significa que no se ha recibido ningún obsequio con esas características legales que deba ser inventariado y publicado.

Fuente: El Periódico de Extremadura