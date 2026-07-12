Tres latidos para un mismo sueño hecho realidad en Almendralejo

La historia de Carlota, Alonso y Pablo es una de esas que merece ser contadas. Estos tres niños extremeños acaban de venir al mundo como trillizos y descansan bajo el mismo techo junto a sus padres, Soraya y Luis Alonso, ambos de 33 años. Lo hacen después de un viaje lleno de incertidumbre, esperanza, valentía y amor que ha convertido a esta familia de Almendralejo en protagonista de un acontecimiento tan excepcional como emocionante: el nacimiento de trillizos, un hecho que no se producía en el hospital de Mérida desde hacía 11 años y que representa menos del 0,1 % de los partos en España.

La verdadera noticia es que, después de tantas pruebas, tantos kilómetros, tantos miedos y tantas noches en vela, los cinco están por fin en casa. El parto se produjo el pasado 14 de mayo, cuando el embarazo apenas alcanzaba las 31 semanas de gestación. Era un nacimiento muy prematuro con destino marcado desde el primer instante: la Unidad de Neonatología del Hospital de Mérida. Allí comenzaron semanas de lucha silenciosa entre incubadoras, monitores y respiradores. Carlota y Alonso lograron evolucionar favorablemente y recibieron el alta tras aproximadamente un mes de ingreso. Pablo, necesitó permanecer alrededor de mes y medio. Hasta entonces, la familia vivió dividida entre el hospital y el hogar.

Parte del equipo de Neonato de Mérida que ha ayudado a la familia a hacer crecer a sus pequeños. / Cedida

La historia, sin embargo, había comenzado mucho antes. Soraya y Chico, como se le conoce a Luis Alonso, llevaban años persiguiendo un sueño que parecía resistirse. Tras numerosos intentos, por fin llegó la noticia más esperada. Los médicos ya les habían advertido de que existía la posibilidad de un embarazo múltiple. Pero nadie esperaba que fueran tres.

«La primera sensación no fue buena; pensaba que era una broma. Acabé mareada y mi marido se quedó blanco. Me costó varias semanas asimilar la noticia», recuerda Soraya entre risas. A partir de ese momento comenzó un embarazo de alto riesgo en el que las revisiones se sucedían prácticamente cada semana. Hospitales de Mérida, Sevilla y Madrid pasaron a formar parte de la rutina de la pareja. «Los médicos te explican todos los riesgos y eso hace que nunca llegues a vivir el embarazo con tranquilidad».

El grupo de Telegram

En medio de esa incertidumbre apareció un apoyo inesperado. Un grupo de Telegram formado por 73 madres de trillizos de toda España se convirtió en un auténtico refugio emocional. «Creo que ha sido el mayor apoyo que he tenido durante todo el embarazo. Nadie mejor que ellas para entender lo que estás viviendo», dice Soraya.

Toda la familia de Soraya y Chico ayudando a cuidar a los trillizos en el chalet de los padres de Soraya. / Rodrigo Morán

El día del parto permanece grabado. Más de 20 profesionales participaron en una cesárea muy esperada por todo el equipo médico. «Todo salió bien. Lo más bonito fue que Carlota nació velada. Tengo esas imágenes guardadas como un tesoro». Después llegaría la parte más difícil: separarse de sus hijos.

«Por mucho que te preparen, cuando ves a tus bebés entre cables, rodeados de máquinas que no dejan de sonar, te dan ganas de salir corriendo. Es muy duro», recuerda. Cuando Carlota y Alonso pudieron regresar a casa, Pablo seguía luchando en Neonatología. Durante diez intensos días, el matrimonio se organizó para no dejar solo ni un minuto a ninguno de sus hijos. Mientras uno permanecía en casa con los dos mayores, el otro acudía al hospital para alimentar al pequeño.

También Chico recuerda aquellos días como un aprendizaje acelerado. «Empezamos siendo padres con profesores al lado. Las enfermeras, pediatras y todo el equipo de Neonatología nos enseñaron muchísimo. Cuando llegamos a casa todo fue más fácil». No duda en agradecer públicamente el trabajo realizado por los profesionales del Hospital de Mérida. «Han sido extraordinarios.»

Rutinas familiares

Hoy la rutina de esta familia transcurre entre biberones, pañales y pocas horas de sueño. Chico trabaja cada día en el campo, en La Nava de Santiago, donde reside su familia, mientras Soraya es natural de Almendralejo. Para facilitar el día a día, ambos han decidido trasladarse temporalmente a la casa de campo de los padres de ella. Allí cuentan con el apoyo constante de abuelos, hermanos, tíos, amigos y hasta las primas de Marta, Paula y Alba, de entre 7 y 10 años, ya se arremangan para echar una mano con los populares "trillis". «Tenemos mucha ayuda, aunque los niños vienen muy bien enseñados de Neonatos. Llevan horarios muy marcados y comen y duermen bastante bien», explica Soraya.

En casa todo funciona. «Cuando estamos los dos, uno cambia pañales mientras el otro prepara biberones y ayuda a sacar los gases. A veces alguno tiene que esperar su turno para comer», bromea Chico. «La paciencia es fundamental. Dormimos menos, pero Soraya y yo somos más equipo que nunca.»

Cuando mira hacia atrás, su mensaje va dirigido a aquellas mujeres que puedan enfrentarse a un embarazo similar. «No todo es tan malo como lo pintan. Muchas veces el miedo es mayor que la realidad. Hay que mantener siempre una actitud positiva y seguir adelante.»

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Una imagen de felicidad de la familia unida ante un momento especial / R. Morán

Hoy, en una casa de Almendralejo, tres cunas descansan una junto a la otra. En ellas duermen Carlota, Alonso y Pablo. Alrededor, una familia unida que ha descubierto que el amor no se divide cuando llegan los hijos. Justo al revés. Se multiplica. Y esta vez, por tres.