Los accidentes laborales causan nueve muertes hasta mayo en Extremadura

Extremadura registró de enero a mayo de este año 4.272 accidentes laborales, 50 de ellos graves y nueve mortales. Estos datos la sitúan como la tercera región española con menor siniestralidad, según los datos de siniestralidad laboral actualizados este lunes por el Ministerio de Trabajo.

A estos accidentes ocurridos durante la jornada laboral hay que sumar los producidos en Extremadura ‘in itínere’, 394, seis de ellos graves y uno mortal.

Los accidentes laborales causaron en España 293 trabajadores fallecidos en los cinco primeros meses del año, cuatro personas menos que en el mismo periodo del año pasado, según los datos de siniestralidad laboral actualizados este lunes por el Ministerio de Trabajo.

De estas muertes en el trabajo, 239 fueron en jornada laboral, seis menos que hace un año, y 54 ‘in itínere’, en la ida o la vuelta al lugar de trabajo, dos más.

Por régimen laboral, los 266 accidentes mortales entre asalariados suponen 12 menos que un año antes, mientras que los 27 entre autónomos representan ocho más.

Principales causas

La principal causa de las muertes en jornada fueron infartos, derrames cerebrales y otras causas estrictamente naturales, con 100 fallecimientos, siete menos que el pasado año; seguida de golpes como resultado de una caída del trabajador, con 44 muertes, tres más.

Dentro de la jornada laboral, 229 fallecidos fueron hombres —dos menos— y 10, mujeres —cuatro menos—.

Por sectores, los servicios acaparan el mayor número, con 115 muertes en el trabajo, tres más; seguidos de la construcción, con 71, dos más; la industria, con 30, 14 menos, y el sector agrario, con 23, tres más.

De los 41 accidentes mortales en desplazamientos, 49 fallecidos fueron hombres, nueve más, y cinco, mujeres, siete menos, siendo la principal causa los accidentes de tráfico, con 44 muertes, dos más.

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En los cinco primeros meses del año se registraron 246.401 accidentes laborales con baja, 2.737 más que un año antes, mientras que se notificaron otros 211.889 siniestros sin baja, 3.032 menos que en 2025.