Incidencias tren
Una avería en la climatización detiene en Talavera de la Reina el Alvia Madrid-Badajoz
Renfe ha habilitado transporte por carretera para los viajeros con destino Oropesa, Navalmoral de la Mata y Monfragüe, mientras que el resto serán reubicados en el siguiente servicio
Una nueva incidencia ferroviaria afecta en la tarde de este lunes a un tren procedente de Madrid. El Alvia que salió de la capital de España a las 16.17 horas con destino a Badajoz, donde tenía prevista su llegada a las 21.15 horas, ha quedado detenido en Talavera de la Reina debido a una incidencia técnica en el sistema de climatización.
Ante la imposibilidad de garantizar una temperatura adecuada a bordo, Renfe ha dedicido activar medios alternativos "para priorizar el confort de los pasajeros", según ha informado la compañía.
Los viajeros con destino a las estaciones más próximas a la ciudad toledana están siendo trasladados por carretera hasta Oropesa, Navalmoral de la Mata y Monfragüe. Mientras que los pasajeros con origen o destino en el resto de estaciones afectadas serán reubicados en el siguiente servicio Alvia. Por el momento, Renfe no ha detallado la duración de la incidencia ni la demora acumulada por el tren.
El nuevo contratiempo se produce apenas dos días después de los problemas registrados este sábado en otro Alvia Badajoz-Madrid. Aquel tren salió de la capital pacense a las 17.30 horas con sus nueve vagones llenos y la incidencia pudo afectar a más de 250 pasajeros.
Los problemas comenzaron poco después de iniciarse el trayecto, según relataron algunos viajeros, y se agravaron a la altura de Oropesa, donde los viajeros tuvieron que abandonar el convoy y cambiar de tren para continuar su viaje hacia Madrid.
Climatización
Cabe recordar que Renfe ha reconocido que los sistemas de refrigeración cuando las temperaturas exteriores superan los 40 grados, una circunstancia que no se da en la jornada de este lunes.
CCOO Extremadura ha denunciado que estos problemas se repiten desde hace varios veranos en los Alvia que enlazan Badajoz y Madrid y ha reclamado medidas urgentes, como sustituir los convoyes de la serie S730 o reforzar las alternativas de transporte. El sindicato ha advertido además de que los fallos de climatización han provocado mareos, ansiedad y situaciones de tensión entre los pasajeros y el personal ferroviario.
Fuente: El Periódico de Extremadura
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