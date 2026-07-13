Las ayudas para promocionar el vino pierden diez puntos tras el voto en contra de Extremadura

La promoción del vino contará finalmente con menos respaldo público del previsto. La última Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural ha dejado sin efecto el acuerdo aprobado en marzo que elevaba del 50% al 60% estas ayudas, con lo que la financiación pública volverá a cubrir la mitad de los gastos incluidos en los programas de promoción, diez puntos porcentuales menos de lo que se había acordado inicialmente.

La Federación Española del Vino (FEV) ha lamentado la decisión, que llega "en un momento crítico" para las bodegas nacionales, obligadas a reforzar su presencia comercial y buscar nuevos mercados ante las dificultades que atraviesa el sector.

Extremadura votó contra mantener el aumento

La rectificación se produjo después de que La Rioja impugnara el primer acuerdo. En la votación posterior, Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Extremadura, Islas Baleares y Comunidad de Madrid se opusieron a conservar el porcentaje del 60%, según ha comunicado la FEV.

La posición de Extremadura sitúa a la comunidad entre las diez autonomías contrarias a mantener el incremento de las ayudas. La decisión no elimina estos programas, pero sí obliga a las empresas beneficiarias a asumir una mayor parte del coste de sus campañas.

La FEV habla de un "grave error estratégico"

La Federación Española del Vino ha calificado la marcha atrás como un "grave error estratégico" y ha asegurado que contradice la orientación marcada por el Parlamento Europeo en las medidas aprobadas para respaldar al sector vitivinícola.

El director general de la FEV, José Luis Benítez, ha afirmado que resulta difícil comprender que se reduzcan los recursos de promoción precisamente cuando las bodegas necesitan recuperar dinamismo comercial y consolidar su presencia en los mercados.

A juicio de la patronal, estas ayudas constituyen una de las herramientas más eficaces de la política vitivinícola europea, ya que permiten financiar campañas, acciones comerciales y proyectos dirigidos a abrir o reforzar mercados fuera de España.

Incertidumbre en expedientes ya resueltos

La federación ha advertido también de que la decisión llega cuando ya se habían emitido resoluciones de concesión al amparo del porcentaje del 60%. La modificación genera "incertidumbre" y transmite un mensaje contradictorio a las bodegas.

Además de reclamar a las comunidades autónomas que reconsideren su postura, la FEV ha pedido al Gobierno central que simplifique la tramitación y la justificación de estas ayudas. La organización sostiene que la carga administrativa se ha convertido en una barrera para numerosas empresas y asegura que cada vez más bodegas renuncian a presentar solicitudes por la complejidad del procedimiento.

Para la federación, reducir la burocracia y aportar estabilidad a las convocatorias resulta tan importante como mantener una intensidad suficiente de financiación. La patronal considera que ambas medidas permitirían a las bodegas aprovechar mejor los programas de promoción y competir con mayor capacidad en los mercados internacionales.

Fuente: El Periódico de Extremadura