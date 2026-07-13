Jesús Sánchez, decano de la UEx: "Más de 400 aspirantes se van a quedar fuera del grado de Psicología; me parece tremendo"

El grado de Psicología de la Universidad de Extremadura cumple diez años en un momento en el que la salud mental ocupa cada vez más espacio en la conversación pública. Jesús Sánchez, decano de la Facultad de Educación y Psicología analiza la evolución de estos estudios, la alta demanda de plazas, el papel de la universidad pública frente al desembarco de centros privados y los retos de una profesión que, defiende, tiene como eje común "el oficio de cuidar".

¿Qué lugar ocupa hoy el grado de Psicología dentro de la Universidad de Extremadura?

Es ya uno de los espacios de referencia para estudiar. Creo que es el tercero o el cuarto con mayor nota de corte de la UEx y hemos tenido más de 400 solicitudes para solo 70 plazas. Ahora mismo tenemos unos 280 jóvenes formándose, 70 por cada curso, más el máster de Psicología General Sanitaria, que es la salida natural que hoy por hoy tienen para ejercer la psicología clínica. Ese máster tiene 20 plazas, con lo que, si es difícil entrar en el grado, en el máster ya es casi una misión imposible.

Está entre las titulaciones con la mayor nota de corte de la UEx...

Sí. El año pasado, por ejemplo, todos accedieron con más de 10,5 en las pruebas de la PAU, y esa nota se ha mantenido más o menos estable desde hace cuatro o cinco años. Nnunca ha bajado. Para que nos situemos, Enfermería o Veterinaria también están en torno a ese nivel. Son estudiantes muy potentes, intelectualmente hablando.

¿Defiende entonces que deberían ampliarse las plazas?

Sí. Ahora mismo solo podemos aceptar a un grupo de 70 personas, pero creo que la comunidad extremeña necesita duplicar esa oferta. Se van a quedar fuera este año más de 400 aspirantes con notas de corte muy altas. Son estudiantes brillantes que no van a poder acceder a estos estudios en su facultad pública, en la Universidad de Extremadura. A mí me parece salvaje que tengamos que rechazar a tantísima gente. El año pasado, una vez terminado todo el proceso de matrícula, hubo 450 solicitudes en primera opción. Ahora estamos en torno a los 400 y seguimos solo en preinscripción. Es una barbaridad.

En paralelo, se habla de la llegada de nuevas universidades privadas a Extremadura. ¿Qué reto supone eso para la UEx?

Las privadas vienen con una oferta muy estudiada, porque tienen su propia dinámica y sus propios intereses. No podemos obviar su desembarco, porque es la tendencia general en toda España. Yo creo que es evidente que hay que ajustar la oferta pública. No sé cuándo, porque la financiación de la Universidad de Extremadura no permitiría ahora la ampliación, sobre todo de profesorado, pero me consta que el rector lo tiene en la cabeza.

¿Por qué hay tantos jóvenes que quieren optar a esta carrera?

Es muy multidisciplinar, que responde a una vocación muy variada. Puede entrar una persona que quiera hacer psicología deportiva para acompañar a deportistas, pero también el perfil más habitual, el del psicólogo clínico que quiere montar un gabinete y tratar a personas. También hay gente con vocación militar, porque los psicólogos militares no se pueden formar más que en facultades civiles, o personas que quieren intervenir desde la administración pública. Está muy presente la idea de ayudar y cuidar la salud mental, pero además el plan de estudios es muy atractivo y reúne ramas muy distintas.

¿Qué oportunidades ofrece la UEx para que los alumnos salgan preparados al mercado laboral?

El grado implica un prácticum mínimo y el máster de Psicología General Sanitaria también. Eso significa un periodo de prácticas con profesionales en gabinetes, asociaciones o espacios donde se hace un trabajo relacionado con la psicología, que no tiene que ser clínica. En el máster sí debe ser clínica y ahí tenemos más dificultades, porque la ley regula dónde se pueden hacer esas prácticas: tiene que ser un gabinete con licencia, registro sanitario y un número mínimo de pacientes. En Extremadura lo cumplen muy pocos espacios, salvo los asociados al sistema público de salud. Un alumno que empieza el grado y acaba con el máster ha pasado ya seis o siete meses de prácticas. También tenemos movilidad internacional, fundamentalmente Erasmus, y el SICUE dentro de España, aunque ahí la dificultad es la reciprocidad: queremos enviar a más estudiantes de los que podemos recibir.

Muchos jóvenes con notas altas piensan en irse a Madrid, Sevilla o Salamanca. ¿Sale igual de preparado un alumno que estudia Psicología en la UEx?

Estoy absolutamente convencido de que sí. Además, hay un elemento objetivo: cuando los estudiantes terminan en cualquier universidad española o extranjera, tienen que acreditar la adquisición de competencias para acceder al máster de Psicología General Sanitaria. Esa acreditación la hace una comisión formada por expertos de todas las facultades del panorama español, y ahí nunca hemos tenido ningún problema. No tenemos nada que envidiar a ninguna otra escuela. Si yo tuviera un hijo que quisiera estudiar Psicología, le animaría a hacerlo en Extremadura porque es una facultad más pequeña que Madrid, Salamanca o Sevilla, va a tener un trato mucho más personal y también más posibilidades de movilidad internacional, porque hay menos competencia.

¿Qué tipo de psicólogos va a necesitar Extremadura en los próximos años?

Es un perfil muy cambiante y adaptable a las distintas realidades. A mí me gustaría que se dignificara el trabajo del psicólogo en todos sus ámbitos. Ahora mismo creo que hay una descompensación y todos los chicos quieren ser psicólogos clínicos. Hay que reivindicar que el oficio de cuidar la salud mental está presente en multitud de espacios. Es igualmente bonito, hermoso y digno trabajar de psicólogo clínico, deportivo, militar, con mayores o adolescentes. Cada día aparecen nuevas necesidades relacionadas con la salud mental. No existe una respuesta sencilla. Podríamos decir: "Como es una región envejecida, tenemos que ir a atención a la tercera edad". Pero tampoco es tan claro. La demanda que aparece en el acompañamiento de adolescentes es brutal. El nexo común que veo a todos esos elementos es el oficio de cuidar. También hay una salida de investigación y de docencia, que es importante.

¿Los psicólogos que salen de la facultad tienen opciones de quedarse a trabajar en la región?

Los datos que conocemos son los del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, y lo que dicen es que la empleabilidad de los psicólogos que salen de la Universidad de Extremadura y de mi facultad es alta. La gente se coloca rápidamente para trabajar de psicólogo o en un rango parecido. Es cierto que muchos de ellos necesitan el máster de Psicología General Sanitaria, y eso puede retrasar su incorporación al mercado laboral uno o dos años hasta que lo culminan. Pero hoy por hoy es una carrera que tiene, como vulgarmente se dice, muchas salidas laborales.