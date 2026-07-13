El incendio de Burguillos del Cerro evoluciona favorablemente tras ampliarse el dispositivo

El incendio forestal declarado durante la tarde de este lunes en el término municipal de Burguillos del Cerro presenta una evolución favorable, aunque continúa en fase de extinción.

El Plan Infoex ha ampliado el despliegue de medios para combatir unas llamas que afectan a una superficie de pasto y arboleda. En el operativo participan efectivos del dispositivo autonómico y de la Diputación de Badajoz.

Tras la última actualización, trabajan en la zona dos unidades de bomberos forestales terrestres y otras dos helitransportadas, además de tres agentes del Medio Natural.

El dispositivo aéreo está formado actualmente por dos helicópteros, que apoyan desde el aire las labores desarrolladas sobre el terreno para contener el avance del incendio y facilitar su extinción.

Por el momento, no se ha informado de la superficie afectada, del origen del fuego ni de daños personales o materiales.

Riesgo bajo en la zona

El incendio se ha declarado en una jornada en la que Burguillos del Cerro se encontraba dentro de una zona con riesgo bajo de incendios forestales, según el mapa diario elaborado por la Agencia Estatal de Meteorología.

La previsión para este lunes situaba los niveles más elevados principalmente en el norte y el noreste de Extremadura, con áreas de riesgo alto y muy alto, mientras que buena parte del sur de la provincia de Badajoz aparecía en nivel bajo.

Noticias relacionadas

El mapa anticipa, sin embargo, un aumento considerable del peligro de incendios para este martes, cuando amplias zonas de la provincia pacense pasarán a registrar riesgo alto, muy alto e incluso extremo.

Fuente: El Periódico de Extremadura