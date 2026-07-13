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Portugal y Extremadura se reunirán en septiembre para hablar de la EX-A1, según Ramírez

El consejero extremeño, Francisco Ramírez, ha considerado "lamentable" que el ministro luso haya accedido a mantener una reunión con ellos, mientras que "el Gobierno de España está a uvas".

Autovía EX-A1

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E.P.E

El Gobierno de Portugal y la Junta de Extremadura se reunirán el próximo mes de septiembre para hablar de la prolongación de la autovía EX-A1 hasta Portugal, según el consejero extremeño del ramo, Francisco Ramírez.

Así lo ha desvelado este lunes Ramírez, a pregunta de los periodistas, antes de presidir el Consejo Asesor de Vivienda de Extremadura.

El consejero ha recordado que la prolongación de la autovía extremeña hasta Portugal requiere de un acuerdo internacional y que, por ello, habían solicitado la reunión al Gobierno luso.

Ramírez ha considerado "lamentable" que el ministro luso haya accedido a mantener una reunión con ellos, mientras que "el Gobierno de España está a uvas".

Extremadura necesita un ministro de Transportes que les escuche, ya que, a su juicio, la “principal lacra” que tienen las infraestructuras y el ferrocarril en la región “se llama Óscar Puente y Pedro Sánchez”.

En referencia a las continuas averías y retrasos en el ferrocarril extremeño, el consejero ha criticado que Puente se dedique a los “chacarrillos” y no a la política, ya que se pronuncia sobre todo menos de lo que le compete.

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Ni responde a las peticiones para reunirse ni convoca la sectorial: “¿Qué más podemos hacer?”, ha planteado.

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