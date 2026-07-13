PP y Vox salvan todas sus enmiendas parciales al presupuesto extremeño de 2026 en la primera criba

La tramitación de los presupuestos de la Junta para 2026 entra en su recta final. La Mesa de la Comisión de Hacienda y Presupuestos ha admitido a trámite este lunes todas las enmiendas parciales presentadas por PP y Vox, que continúan vivas para su debate en comisión y, en su caso, la votación en el pleno previsto para finales de julio. Las cuentas autonómicas, que ya superaron el debate de totalidad también con los votos de PP y Vox frente a PSOE y Unidas por Extremadura, encaran ahora el tramo más técnico de la tramitación.

En total, los grupos parlamentarios han registrado 683 enmiendas parciales al presupuesto extremeño de 2026, que mueven partidas por un importe superior a los 1.120 millones de euros. El grupo con más propuestas es el PSOE, con 339 enmiendas; seguido de Unidas por Extremadura, con 305; el PP, con 32; y Vox, con siete.

Tras la Mesa de este lunes para calificar las enmiendas, el siguiente paso será el plazo para presentar recursos de reconsideración contra las no admitidas y el pronunciamiento de la Junta sobre aquellas propuestas al articulado que supongan aumento de gasto o minoración de ingresos, previsto para este jueves 16 de julio. Después la ponencia se reunirá el día 21 y la Comisión de Hacienda dictaminará el proyecto de ley los días 23 y 24, para su aprobación definitiva en el pleno el 29 y 30 de julio.

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, interviene en el pleno de presupuestos de la Asamblea de Extremadura. / ASAMBLEAEX.ES

Fase de subsanación

Las 32 enmiendas parciales del Grupo Popular y las siete de Vox han sido admitidas a trámite, por lo que ambas formaciones mantienen intactas sus propuestas. La admisión, en cualquier caso, no implica que las enmiendas queden ya incorporadas al presupuesto, sino que superan el filtro formal y podrán debatirse y votarse en los próximos trámites.

Unidas por Extremadura sí tendrá que corregir parte de sus propuestas. Según fuentes del grupo, en el estado de gastos son nueve las enmiendas que deberán subsanar: dos de Hacienda, una de Agricultura, una de Educación, una de Economía, una de Cultura y tres de Industria. Una vez corregidas, la formación espera que continúen su tramitación.

En el texto articulado, Unidas tiene otras 12 enmiendas afectadas por reparos o trámites adicionales. De ellas, siete dependen de la conformidad de la Junta para poder seguir adelante, al tratarse de propuestas con impacto presupuestario, mientras que otras cinco deberán pasar por el trámite de subsanación.

El PSOE, que es el grupo que más enmiendas ha registrado, no fijará posición hasta agotar los plazos previstos en el calendario parlamentario. Los socialistas esperarán al jueves 16 de julio, fecha límite para presentar recursos de reconsideración contra las enmiendas no admitidas y para que la Junta se pronuncie sobre las propuestas al articulado que afecten a ingresos o gastos.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Isabel Gil Rosiña, atiende a los medios / GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

Enmiendas "técnicas"

Las enmiendas del PP tienen un perfil principalmente técnico y afectan a unos 84 millones de euros, menos del 1% del volumen global del presupuesto, cifrado en 8.854 millones. Según defendió el Grupo Popular al registrarlas, su objetivo es ajustar partidas para mejorar la ejecución de las cuentas una vez entren en vigor. Entre las propuestas más llamativas figuran mejoras en el transporte sanitario, más fondos para Cultura y Deporte, apoyo a la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura, actuaciones en el campo de fútbol de La Isla de Coria tras el ascenso del equipo a Primera Federación, medidas vinculadas a la violencia de género y actuaciones en materia de discapacidad.

Vox, por su parte, ha presentado siete enmiendas centradas en las áreas que gestiona dentro del Ejecutivo autonómico, especialmente Agricultura y la Vicepresidencia de Desregulación, Servicios Sociales y Familia. Entre sus planteamientos figura redirigir fondos que la Consejería de Agricultura venía destinando a organizaciones ecologistas hacia medidas de relevo generacional en el campo, así como subvencionar asociaciones provida. El grupo ya había avanzado que sus propuestas estaban trabajadas con el PP y que contaría con el respaldo de los populares.

Pendientes del 16 de julio

La siguiente fecha clave será el 16 de julio. Según el calendario aprobado por la Asamblea, ese día finaliza a las 12.00 horas el plazo para presentar recursos de reconsideración contra la no admisión de enmiendas parciales y también el plazo para que la Junta de Extremadura se pronuncie sobre las enmiendas al articulado que supongan aumento de gastos o minoración de ingresos.

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Ese trámite afecta especialmente a las enmiendas al texto articulado, es decir, a las propuestas que no solo modifican partidas concretas del estado de gastos, sino que plantean cambios en el cuerpo normativo que acompaña al presupuesto. Cuando esas modificaciones tienen incidencia presupuestaria, necesitan la conformidad del Ejecutivo autonómico para poder seguir adelante.