El PSOE exige el Debate de la Región aunque se retrase y el PP le acusa de querer tapar su "sucursal" extremeña de las cloacas

La oposición extremeña acepta que el Debate sobre el Estado de la Región pueda aplazarse, pero exige a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que fije una fecha alternativa y garantice su celebración antes de que termine 2026. PSOE y Unidas por Extremadura han coincidido este lunes en que las circunstancias políticas y parlamentarias pueden impedir que la cita tenga lugar en julio. Sin embargo, rechazan que el retraso sirva para prescindir durante todo el año del principal debate de control al Gobierno autonómico.

El portavoz del PSOE de Extremadura, Manuel González Andrade, ha reclamado a Guardiola que confirme públicamente cuándo comparecerá ante la Asamblea. Los socialistas plantean septiembre como una posibilidad, aunque aceptan cualquier fecha antes de finalizar el ejercicio. "Si no puede convocarse en julio, que se haga en septiembre o cuando corresponda, pero Extremadura no puede quedarse sin el principal instrumento de control parlamentario y de rendición de cuentas del Gobierno", ha afirmado.

El PSOE sostiene que el cambio de fecha puede resultar comprensible, pero no una cancelación de hecho. Considera que Guardiola debe responder sobre asuntos como el abandono escolar, el transporte, las ayudas al sector de la cereza o los conflictos laborales abiertos en Extremadura. "Una presidenta no puede esconderse cuando los problemas se acumulan. Debe rendir cuentas y explicar cuál es su proyecto para Extremadura", ha señalado González Andrade.

Una imagen de la segunda sesión del Debate sobre el estado de la Región en 2025. / Javier Cintas

Unidas pide "sentido común"

Unidas por Extremadura también reclama una fecha alternativa. Su coportavoz, Nerea Fernández, considera que la situación excepcional está prevista en el reglamento de la Asamblea y que existen fórmulas para encajar la cita sin que coincida con la tramitación de los presupuestos. Por ello, acusa a Guardiola de tener una "alergia manifiesta a rendir cuentas" y ha pedido "sentido común" para reorganizar el calendario parlamentario.

La coportavoz de Unidas por Extremadura, Nerea Fernández, en rueda de prensa este lunes en Mérida / UNIDAS POR EXTREMADURA

A su juicio, la Asamblea "no puede estar reduciendo continuamente su capacidad de iniciativa" y debe preservar una sesión que permite evaluar la acción del Ejecutivo. "El examen del año 2026 tendrá que hacerse", ha advertido la dirigente, quien considera que la polémica ofrece motivos suficientes para analizar la "deriva del Gobierno de PP y Vox".

El PP habla de "ajuste de cuentas"

El portavoz del PP de Extremadura, Luis Miguel Núñez, ha rechazado las críticas y ha acusado al PSOE de intentar convertir el Debate sobre el Estado de la Región en un "ajuste de cuentas" político.

Según el dirigente popular, los socialistas tratan de suplir ahora la ausencia de su anterior secretario general durante el debate de investidura de Guardiola. Núñez sostiene que una investidura "no se reescribe meses después" y acusa al PSOE de transformar una situación excepcional en el "gran teatro político del verano".

También ha reprochado a los socialistas que reclamen esta sesión en Extremadura mientras Pedro Sánchez solo ha participado en un Debate sobre el Estado de la Nación durante sus años como presidente del Gobierno. "No se puede exigir una cosa en Extremadura y justificar exactamente la contraria en España", ha manifestado.

El PP ha relacionado además la reclamación socialista con las investigaciones que afectan al partido y ha acusado al PSOE de intentar apartar el foco de la supuesta existencia de una "sucursal" extremeña de las denominadas cloacas socialistas.

Vox carga contra el PSOE

La portavoz regional de Vox, Inés Checa, ha centrado su intervención de este lunes en los procedimientos judiciales que afectan a personas vinculadas al PSOE y ha hablado de una nueva "semana negra" para los socialistas. "Los tentáculos de la corrupción del Partido Socialista parecen no tener fin", ha afirmado Checa, que ha evitado sumarse a la exigencia de fijar una nueva fecha para el Debate sobre el Estado de la Región.

La portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Inés Checa, en rueda de prensa este lunes en Mérida / VOX

Ayudas para el alquiler

Unidas también ha pedido que los 50.000 euros anuales destinados por la Junta a las oficinas de asesoramiento contra la ocupación se empleen en facilitar el acceso a alquileres asequibles. La formación acusa al Ejecutivo de equiparar el impago del alquiler con la ocupación y sostiene que las familias con dificultades económicas necesitan protección y alternativas habitacionales, no que su situación se aborde como un problema de orden público.

Choque por la dependencia

Además, y tambiñen al margen del Debate sobre el Estado de la Región, el PSOE ha acusado a Guardiola de rechazar un incremento de la financiación estatal para la dependencia siguiendo las directrices del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.

González Andrade ha recordado que tanto la Consejería de Salud y Servicios Sociales como el Grupo Parlamentario Popular habían defendido anteriormente que el Gobierno central elevara hasta el 50% su aportación al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Sin embargo, según los socialistas, el PP rechaza ahora esa misma medida.

"Lo que tiene que explicar la señora Guardiola es por qué antes pedía más financiación y ahora dice no cuando esos recursos llegan. Debe aclarar si gobierna pensando en los extremeños o si simplemente está siguiendo las órdenes de Feijóo", ha afirmado.

En este sentido, el portavoz ha subrayado que durante el primer semestre de 2026 han fallecido en Extremadura 805 personas mientras esperaban recibir una prestación o un servicio reconocido por la Ley de Dependencia. También ha recordado que en 2025 murieron 1.313 extremeños mientras se encontraban en esa situación.

Según los datos aportados por el PSOE, el porcentaje de personas pendientes de atención alcanza en Extremadura el 14%, tres puntos por encima de la media nacional. González Andrade ha añadido que el aumento de financiación planteado por el Gobierno de España permitiría reducir en torno a un 59% las listas de espera y beneficiar a unas 2.800 personas.

Financiación autonómica

El PP también se ha referido a la reunión del comité técnico del Consejo de Política Fiscal y Financiera prevista para este martes.

Núñez ha respaldado la posición que defenderá la Junta de Extremadura, contraria a la propuesta conocida para reformar el sistema de financiación autonómica. El portavoz popular ha considerado que sería una "mala noticia" que el modelo saliera adelante con el apoyo de una sola comunidad autónoma y ha calificado la propuesta de "totalmente injusta" para Extremadura.

Fuente: El Periódico de Extremadura