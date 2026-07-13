El ramal que debe acelerar el AVE extremeño abre otro frente en Toledo

La solución diseñada para que Extremadura no tenga que seguir esperando a que se resuelva el complejo paso de la alta velocidad por Toledo ha abierto, precisamente, un nuevo frente en la provincia castellanomanchega. El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Castilla-La Mancha ha presentado alegaciones al ramal ferroviario provisional entre Pantoja y Bargas y reclama garantías expresas de que esta infraestructura no sustituirá ni retrasará la construcción del trazado definitivo.

La reclamación afecta a una actuación considerada fundamental para adelantar la llegada efectiva de la alta velocidad a Extremadura. El Ministerio de Transportes plantea construir una conexión de algo más de 18 kilómetros entre la línea de AVE Madrid-Sevilla y la línea convencional Madrid-Valencia de Alcántara. Este "baipás" permitirá que los trenes extremeños salgan de la estación madrileña de Atocha y utilicen la infraestructura de alta velocidad hasta el entorno de Pantoja, antes de dirigirse hacia Bargas y enlazar con la vía que conduce a Talavera y Extremadura.

Transportes defiende esta solución como una forma de mejorar los tiempos de viaje sin esperar a que concluya la tramitación del trazado definitivo por Toledo, uno de los grandes escollos que todavía arrastra la conexión Madrid-Extremadura. La previsión del Gobierno es que este ramal, junto con la electrificación de la línea convencional, permita situar el trayecto entre Madrid y Badajoz por debajo de las tres horas.

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El Colegio de Ingenieros respalda el desarrollo de la línea Madrid-Extremadura, a la que considera estratégica para la cohesión territorial y el desarrollo económico, pero teme que una obra presentada como transitoria pueda acabar consolidándose como la solución definitiva. El debate llega en un momento decisivo para la conexión ferroviaria entre Madrid, Extremadura y Lisboa. El Gobierno y la Unión Europea sitúan en 2030 la posibilidad de realizar el trayecto completo entre las dos capitales ibéricas en unas cinco horas, mientras que la culminación de la infraestructura de altas prestaciones, con tiempos cercanos a las tres horas, se proyecta para 2034.

Una infraestructura provisional de 334 millones

La alternativa provisional seleccionada entre Pantoja y Bargas tiene más de 18 kilómetros de longitud, doble vía, conexiones con las líneas Madrid-Sevilla y Madrid-Valencia de Alcántara, un cambiador de ancho y un puesto de adelantamiento y estacionamiento de trenes. El presupuesto base de licitación asciende a 333,9 millones de euros y el plazo estimado de ejecución es de 32 meses.

Ese calendario, sin embargo, solo corresponde a las obras. Antes será necesario completar la evaluación ambiental, obtener la declaración de impacto ambiental, redactar y aprobar los proyectos constructivos, licitar los trabajos y realizar posteriormente las pruebas necesarias para la puesta en servicio.

El Ministerio aprobó provisionalmente el estudio informativo el pasado 19 de mayo y abrió el periodo de información pública mediante un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado el 26 de mayo. Las alegaciones del Colegio se presentan dentro de esta fase administrativa y no suponen, por sí mismas, la paralización del proyecto.

Los ingenieros tampoco piden que se abandone el ramal. Su principal reclamación es que la resolución definitiva declare expresamente su carácter "estrictamente transitorio" y garantice que no sustituirá, condicionará, retrasará ni desplazará presupuestariamente la solución definitiva de la alta velocidad por Toledo. También solicitan un calendario público y verificable para la redacción, la tramitación ambiental, la información pública y la aprobación del nuevo estudio informativo del trazado definitivo.

Extremadura, pendiente de los plazos

La controversia vuelve a poner de manifiesto hasta qué punto el calendario ferroviario extremeño continúa condicionado por decisiones y trámites que se desarrollan fuera de la comunidad. Mientras los tramos entre Talavera, Oropesa y Extremadura avanzan con una tramitación más despejada, el paso por Toledo lleva años acumulando alternativas, estudios, alegaciones y revisiones.

El estudio inicial de la línea Madrid-Oropesa fue sometido a información pública en 2020. Posteriormente, las alegaciones obligaron a revisar los trazados correspondientes a Toledo y Torrijos. En diciembre de 2024 se sometieron a información pública nuevas propuestas, pero el Ayuntamiento de Toledo, la Diputación y la Junta de Castilla-La Mancha plantearon otras soluciones que el ministerio consideró modificaciones sustanciales.

Transportes se ha visto obligado, por tanto, a encargar un nuevo estudio para analizar el paso definitivo por la capital castellanomanchega. El trabajo deberá abordar cuestiones especialmente complejas relacionadas con el patrimonio histórico, la hidrología y el impacto ambiental. Ante la posibilidad de que esa tramitación se prolongue durante años, el Gobierno optó por impulsar el ramal provisional de Pantoja-Barga, que permite avanzar en la solución extremeña..

El coste de construir dos soluciones

Otro de los argumentos del Colegio se refiere al coste de la infraestructura. Los 333,9 millones previstos para el ramal equivalen al 60,8% del presupuesto calculado para la alternativa Toledo Central, cifrada en 549,2 millones, y al 48,1% de la alternativa Toledo Exterior, estimada en 694 millones.

Las dos alternativas en rosa y azul, que sortearían la capital de Toledo por el norte para unirse en el entorno de Bargas a la línea convencional de tren a Extremadura. Cabe recordar que la Alta velocidad aún está pendiente de ejecutarse en toda la provincia de Toledo. / Ministerio de Transportes

En caso de ejecutar primero el ramal provisional y construir posteriormente una de las soluciones definitivas, la inversión acumulada se situaría entre 883 y 1.028 millones de euros. Estas cifras no incluyen posibles revisiones de precios, gastos de mantenimiento y explotación, adaptaciones posteriores o el eventual desmantelamiento parcial de la conexión transitoria.

Por ello, los ingenieros piden que Transportes compare la eficiencia de todos los escenarios. Entre ellos, plantean estudiar si sería posible acelerar directamente la solución definitiva por Toledo y ponerla en funcionamiento por fases.

También reclaman que tanto el ramal provisional como el trazado futuro permitan una interconexión entre las líneas Madrid-Extremadura y Madrid-Andalucía. Esa conexión facilitaría en el futuro relaciones ferroviarias directas entre Extremadura, Talavera, Toledo, Ciudad Real y Andalucía sin necesidad de pasar por Madrid.

Fuente: El Periódico de Extremadura