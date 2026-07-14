Está en fase de extinción
Desactivado el nivel 1 de peligrosidad en un incendio en Badajoz
Una unidad de bomberos forestales terrestres y un agente del medio natural permanecen sobre el terreno
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Un incendio forestal declarado en la mediodía de este martes en Badajoz ha obligado al Plan Infoex a activar el nivel 1 de peligrosidad por posibilidad de afección a viviendas aisladas. Sobre las 16.00 horas se ha desactivado el aviso ya que el dispositivo formado por medios terrestres y aéreos ha conseguido estabilizar el fuego.
Concretamente, han trabajado en la zona una helitransportada, una unidad de bomberos forestales terrestres y un agente del medio natural. Los dos últimos permanecen actualmente en el terreno para extinguir el incendio, cuya evolución es favorable, según confirma el Plan Infoex.
Fuente: El Periódico de Extremadura
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