Desactivado el nivel 1 de peligrosidad en un incendio en Badajoz

Un incendio forestal declarado en la mediodía de este martes en Badajoz ha obligado al Plan Infoex a activar el nivel 1 de peligrosidad por posibilidad de afección a viviendas aisladas. Sobre las 16.00 horas se ha desactivado el aviso ya que el dispositivo formado por medios terrestres y aéreos ha conseguido estabilizar el fuego.

Concretamente, han trabajado en la zona una helitransportada, una unidad de bomberos forestales terrestres y un agente del medio natural. Los dos últimos permanecen actualmente en el terreno para extinguir el incendio, cuya evolución es favorable, según confirma el Plan Infoex.

Fuente: El Periódico de Extremadura