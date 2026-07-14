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Incendios forestales

Declarado un incendio forestal en Montemolín en una jornada de alto riesgo en Extremadura

El Plan Infoex mantiene el fuego en fase de extinción con cuatro unidades de bomberos forestales, tres aeronaves y maquinaria pesada

Imagen de archivo de un incendio en la provincia de Badajoz.

Imagen de archivo de un incendio en la provincia de Badajoz. / Infoex

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E. P. E.

Un incendio forestal se ha declarado este martes en el término municipal de Montemolín, en Badajoz. El fuego permanece en fase de extinción y ha obligado a movilizar un dispositivo formado por medios terrestres y aéreos del Plan Infoex y de la Diputación de Badajoz.

La intervención se produce apenas un día después del incendio registrado en Burguillos del Cerro, que quedó controlado tras presentar una evolución favorable. Las llamas afectaron allí a una superficie de pasto y arboleda, aunque no se ha precisado todavía la extensión dañada.

En las labores de extinción de Montemolín participan tres unidades de bomberos forestales terrestres y otra helitransportada, además de dos agentes del Medio Natural y un técnico de extinción.

Riesgo de incendio este martes, miércoles y jueves

Riesgo de incendio este martes, miércoles y jueves / Aemet

El dispositivo cuenta también con un helicóptero, dos aviones y una máquina pesada, junto a los efectivos aportados por la Diputación de Badajoz. Por el momento, no se han comunicado las causas del incendio, la superficie afectada ni la posible cercanía de las llamas a viviendas o explotaciones.

Riesgo elevado de incendios

El incendio se produce en una jornada marcada por un elevado riesgo de propagación del fuego en buena parte de Extremadura. El mapa del índice de peligro elaborado para este martes sitúa numerosas zonas de la comunidad en niveles alto, muy alto o extremo.

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Las áreas con mayor peligro se concentran especialmente en el este y el sur de la región, con amplias zonas de la provincia de Badajoz coloreadas en naranja y rojo. El calor, la sequedad de la vegetación y el viento pueden favorecer una rápida evolución de cualquier incendio que llegue a declararse.

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