La Junta exige al PSOE que "pida disculpas" a la presidenta Guardiola por acusarla de fabricar este caso

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha considerado que "sólo" cabe ya al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la convocatoria de elecciones generales después de que éste se encuentra "ya cercado absolutamente" con "sus círculos más cercanos, el político y el familiar, ya condenados".

De este modo se ha pronunciado Bautista después de la "primera condena al círculo familiar más próximo" de Sánchez, en concreto la de su hermano por su contratación en la Diputación de Badajoz, y a la que se une la condena también a José Luis Ábalos, "que es el círculo político más cercano" del presidente del Gobierno.

"Es la primera condena al círculo familiar más próximo, a su hermano, pero no es la única condena. Tuvimos la condena también a Ábalos, que es el círculo político más cercano. Es decir, sus círculos más cercanos, el político y el familiar, están ya condenados", ha remarcado Bautista en declaraciones a los medios este martes en Mérida.

Por lo tanto, entiende que lo que le corresponde al presidente del Gobierno "es explicar y aceptar que no se trata de que una manzana esté podrida, es que el cesto está podrido". "Y la culpa y el responsable sólo tiene un nombre y apellido y es Pedro Sánchez", ha añadido el vicepresidente de la Junta, quien considera que "sólo cabe en este país, después de la condena de hoy (al hermano de Sánchez), convocar elecciones generales para que los ciudadanos puedan pronunciarse y puedan ejercer su derecho democrático".

Así, ha indicado que "nadie entiende que después de la condena a su ministro y su número 2 del partido a 24 años de prisión y la condena ahora a su hermano y al anterior secretario general del PSOE nadie entendería que el presidente del Gobierno no estuviera al tanto de todo esto".

Al mismo tiempo, ha pedido al actual secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, que "en nombre de los socialistas extremeños pida perdón a la presidenta de la Junta, pida perdón al Gobierno de la Junta por haber acusado de fabricar este caso con cargo al dinero público pagando a través de lo que ellos califican pseudomedios".

"Está tardando el señor Álvaro Sánchez Cotrina en pedir disculpas por algo que se ha demostrado que es absolutamente incierto y que está lejos de toda lógica, más allá de un argumentario de partido que queda muy bien entre los tuyos, pero que evidentemente no se corresponde con la realidad", ha subrayado Bautista.

"Lo primero que tiene que tener un líder de un partido es verdad y se ha demostrado con el paso del tiempo que es justo lo que le hizo falta al anterior secretario general (Miguel Ángel Gallardo), y le corresponde a él (Álvaro Sánchez Cotrina) pedir disculpas a la presidenta de todos los extremeños en este momento", ha añadido.

Impartir Justicia

De igual modo, el vicepresidente de la Junta ha defendido la importancia de respetar en España la separación de poderes. "Independientemente de la condena, que haya condena o no hubiera habido condena, lo importante es que se imparta justicia... Si hubieran salido absueltos esa es la decisión de los jueces. Nosotros respetamos una cosa y la otra, condenas mayores, condenas menores o ausencia de condena. Esa es la separación de poderes", ha indicado.

Al respecto, ha recordado que "había un tiempo en este país en el que los partidos políticos jamás ponían en cuestión el funcionamiento de la justicia, ni jamás ponían en cuestión cualquier instrucción o cualquier sentencia, por mucho que no favoreciera al partido", ha remarcado; al tiempo que ha lamentado que "esto todo ha saltado por los aires", ha alertado en alusión al PSOE y al Gobierno central.

"Habiendo ministros que pontifican en Twitter como si fueran magistrados del Tribunal Supremo, habiendo gente dentro del PSOE en este caso que es capaz de insultar y evidentemente montando una trama, toda una trama con dinero del Estado para atacar al Estado", ha dicho.

Así, tras incidir en que "esto todo ha saltado por los aires", ha considerado que "alguna vez esto tiene que poner fin", algo que a su juicio "se pone convocando elecciones, no amparándose, no parapetándose los poderes del Estado y no haciendo uso personal para cuestiones que en este momento nos vamos a tener que ir acostumbrando", ha dicho, porque según advierte "éste es el rosario que le espera al PSOE a partir de ahora, condena tras condena tras condena".

"Y si no fuera así en alguna de ellas no pasa nada, la justicia impone. No es algo de lo que nos alegremos precisamente, pero sí es algo que intuimos que va a pasar, porque evidentemente todos los casos que quedan por aparecer durante el próximo otoño, pues la intuición evidentemente es la de que van a haber condena tras condena", ha incidido.

Con ello, Abel Bautista ha pedido que se ponga "fin" a este "rosario" cuanto "antes" y que Pedro Sánchez convoque elecciones, "decidan los ciudadanos" y se devuelva a las instituciones democráticas "el papel que nunca debieron perder".

La Justicia ha funcionado

Así, más allá incluso de la condena del hermano de Pedro Sánchez y del exsecretario general del PSOE y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha defendido que lo "más grave" a juicio de la Junta de Extremadura es "lo que que ha venido ocurriendo hasta tener esta condena".

En este punto, ha recordado que "se ha señalado a los jueces que han llevado el caso, que se ha puesto el acento en el funcionamiento con matices y objetivos políticos por parte de la justicia, que se ha acusado de 'lawfare' a los jueces, que se ha puesto en duda el funcionamiento del Estado de Derecho, de la separación de poderes y, por tanto, en duda el funcionamiento de la democracia".

"Eso es lo verdaderamente grave que ha ocurrido en el seno del PSOE a nivel nacional y también en el PSOE a nivel extremeño", ha remarcado Bautista, quien ha recordado cómo Miguel Ángel Gallardo, el anterior secretario general del PSOE de Extremadura, "acusó personalmente a la presidenta de la Junta de Extremadura y al Gobierno de la Junta de Extremadura de fabricar este caso con dinero público pagando a pseudo-medios para llevarlo hacia adelante".

También ha lamentado que se ha "visto cómo la jueza instructora (del caso del hermano de Sánchez y de Gallardo) tuvo que recibir amenazas, tuvo que recibir presiones, tuvo que recibir determinadas cuestiones que no se le desean a nadie y menos a alguien que tiene el objetivo y la función de investigar un caso", ha destacado.

"Durante esa investigación la jueza que llevaba la instrucción fue víctima presuntamente del 'caso Cloacas', es decir, cómo el PSOE montó toda una red de presión política, de compra de favores presuntamente, para evitar investigaciones y para evitar instrucciones de casos penales", subraya.

Con ello, entiende Bautista que en este caso "la buena noticia es que la justicia ha funcionado y que lejos de estar señalada o en cuestión por mucho que el PSOE se empeñe en ello hoy la justicia gana credibilidad en el sentido de con independencia de la condena".

"En el sentido de que ha sido capaz de llevar a cabo una instrucción bajo presión política, bajo amenaza por parte de toda una trama montada con dinero público del Estado para atacar al propio Estado, que es lo grave, y además hacer un juicio con todas las garantías, un juicio penal con todas las pruebas, con los testigos, con las periciales, con el derecho de defensa, como no podía ser de otra manera, en una democracia", subraya.

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De este modo, ha resaltado que la sentencia sobre la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz "es muy clara" y "muy rotunda".

Fuente: El Periódico de Extremadura