Fin a la tregua térmica en Extremadura: los modelos apuntan a una nueva ola de calor con máximas de hasta 45 grados

Extremadura disfrutará este martes, 14 de julio, de una jornada marcada por la estabilidad atmosférica, el predominio de los cielos poco nubosos y un ligero ascenso de las temperaturas. Sin embargo, las miradas comienzan a dirigirse hacia la próxima semana, ante la posibilidad de que la región se vea afectada por un episodio de calor extraordinario.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), durante la jornada de hoy predominarán los cielos poco nubosos, aunque podrán aparecer algunas nubes altas. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, que podría ser localmente moderado en el caso de las máximas.

En Badajoz, los termómetros oscilarán entre los 17 grados de mínima y los 33 de máxima, mientras que en Cáceres se situarán entre los 18 y los 33 grados. Los vientos soplarán principalmente del oeste y del suroeste, con una intensidad floja o moderada.

Posible ola de calor entre el 20 y el 24 de julio

Meteo Extremadura ha señalado que los modelos comienzan a insinuar una posible ola de calor de carácter extraordinario para la próxima semana, especialmente entre los días 20 y 24 de julio. De cumplirse este escenario, las temperaturas máximas podrían alcanzar los 45 grados e incluso superar puntualmente ese valor.

La situación dependería de la posición de una perturbación situada en el Atlántico. Su ubicación podría favorecer que una gran masa de aire muy cálido procedente del norte de África avanzara hacia la península ibérica, provocando temperaturas extremas en buena parte del territorio.

No obstante, desde Meteo Extremadura subrayan que todavía es pronto para confirmar la intensidad, la duración y las zonas más afectadas por este episodio. La posición exacta de la perturbación atlántica aún no está clara y pequeñas variaciones en su trayectoria podrían modificar de manera importante la previsión.

La insistencia de los diferentes modelos aumenta la posibilidad de que se produzca una entrada cálida relevante, pero será necesario esperar a las próximas actualizaciones meteorológicas para determinar si finalmente puede hablarse de una ola de calor y qué valores llegarían a alcanzarse en Extremadura.

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Ante este posible escenario, se recomienda seguir la información de los organismos oficiales, evitar exposiciones prolongadas durante las horas centrales del día, mantenerse hidratado y hacer un uso responsable de los sistemas de climatización. Aunque no hay motivos para alarmarse, un episodio con temperaturas cercanas o superiores a los 45 grados elevaría considerablemente el riesgo asociado al calor, especialmente entre las personas más vulnerables.

Fuente: El Periódico de Extremadura