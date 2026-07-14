Vox Extremadura pide elecciones tras la condena a David Sánchez y Gallardo: "Hay que echar a esta gentuza"

El Grupo Parlamentario Vox en Extremadura ha reclamado este martes la convocatoria de elecciones generales para que los españoles puedan "tener voz en las urnas" y "echar" al actual Gobierno de España, después de conocerse la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz sobre la contratación de David Sánchez Pérez-Castejón en la Diputación provincial.

La portavoz parlamentaria de Vox, Inés Checa, ha lamentado que Extremadura vuelva a estar "en el foco" por "la corrupción del PSOE". La resolución condena a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y al expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo por delitos de prevaricación relacionados con la creación y posterior modificación del puesto que ocupó el músico en la institución provincial.

"De nuevo Extremadura tiene que ser el foco por culpa de la corrupción del PSOE", ha manifestado Checa en declaraciones a los medios en Mérida. Según ha señalado, la justicia "cae y recae sobre el hermanísimo" y también sobre Gallardo, exsecretario general de los socialistas extremeños.

Archivo - Los acusados por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz, en el juicio en la Audiencia Provincial de Badajoz / Pool - Archivo

Gallardo en la Asamblea

La dirigente de Vox ha incidido en que Gallardo se encontraba hasta hace pocos meses en la Asamblea de Extremadura "predicando sobre moral" y política. También lo ha vinculado con el actual secretario general del PSOE regional, Álvaro Sánchez Cotrina, al que ha denominado "el señor Sánchez extremeño" y del que ha asegurado que Gallardo es su "padrino" político.

Checa ha elevado el tono de sus críticas y ha calificado al PSOE y al entorno del Gobierno central como una "banda corrupta" y "criminal". A su juicio, la sentencia demuestra que responsables socialistas han utilizado su poder político para colocar "a dedo" a personas de su entorno.

"Una panda de chorizos"

"Aquí lo único que encontramos es una banda corrupta, criminal", ha afirmado la portavoz, quien ha añadido que, tras esta resolución, queda demostrado que son "una panda de chorizos, de ladrones que se han encargado de ir colocando a dedo a todo su entorno, aprovechando su poder político".

La representante de Vox también ha relacionado esta condena con otros procedimientos judiciales que afectan a antiguos responsables socialistas y a personas del entorno de Pedro Sánchez. En este sentido, ha aludido a José Luis Ábalos, Koldo García, Leire Díez y Begoña Gómez.

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Checa ha concluido reclamando la convocatoria de elecciones generales "de una vez por todas" para que los ciudadanos puedan pronunciarse en las urnas. "Queremos que los españoles puedan tener voz para echar a esta gentuza del Gobierno de España que está destrozando este país", ha sentenciado.

Fuente: El Periódico de Extremadura