Hasta 35 grados en Extremadura este miércoles, sin avisos por calor extremo

Extremadura afrontará este miércoles, 15 de julio, una jornada calurosa, aunque alejada de las temperaturas extremas y los avisos meteorológicos activados en otros puntos de España. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas, con temperaturas sin grandes cambios o en ligero ascenso.

Los termómetros oscilarán en Badajoz entre los 18 grados de mínima y los 35 de máxima, mientras que en Cáceres se moverán entre los 18 y los 34 grados. Los vientos soplarán flojos, en general, procedentes del oeste y del suroeste.

La región permanece así sin avisos meteorológicos, en contraste con la situación de buena parte del país. La entrada de una masa de aire cálido procedente del Sáhara provocará un fuerte incremento de las temperaturas y favorecerá la presencia de calima, con máximas que podrían superar los 42 grados en algunas zonas.

Avisos rojos

La Aemet mantiene avisos rojos por calor extremo en la Ribera del Ebro de Zaragoza y en diferentes áreas del litoral valenciano. También Cataluña afrontará una jornada especialmente complicada, con alertas máximas en varias comarcas ante la posibilidad de alcanzar o superar los 40 grados.

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Este miércoles podría convertirse en el día más caluroso de la semana, especialmente en el este peninsular y la costa mediterránea. En total, una decena de comunidades se encuentran bajo avisos por altas temperaturas, mientras que algunas zonas también podrían registrar tormentas acompañadas de fuertes rachas de viento y granizo.

Fuente: El Periódico de Extremadura