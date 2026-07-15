Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AlquileresDeportesAgendaPrespuesto PP y VOXDespedida a Gene García
instagram

El tiempo

Hasta 35 grados en Extremadura este miércoles, sin avisos por calor extremo

Extremadura evita las altas temperaturas y la calima que afectan a buena parte del país por la masa de aire sahariano

Mapa del tiempo para este miércoles.

Mapa del tiempo para este miércoles. / Aemet

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

E. P. E.

Extremadura afrontará este miércoles, 15 de julio, una jornada calurosa, aunque alejada de las temperaturas extremas y los avisos meteorológicos activados en otros puntos de España. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas, con temperaturas sin grandes cambios o en ligero ascenso.

Los termómetros oscilarán en Badajoz entre los 18 grados de mínima y los 35 de máxima, mientras que en Cáceres se moverán entre los 18 y los 34 grados. Los vientos soplarán flojos, en general, procedentes del oeste y del suroeste.

La región permanece así sin avisos meteorológicos, en contraste con la situación de buena parte del país. La entrada de una masa de aire cálido procedente del Sáhara provocará un fuerte incremento de las temperaturas y favorecerá la presencia de calima, con máximas que podrían superar los 42 grados en algunas zonas.

Avisos rojos

La Aemet mantiene avisos rojos por calor extremo en la Ribera del Ebro de Zaragoza y en diferentes áreas del litoral valenciano. También Cataluña afrontará una jornada especialmente complicada, con alertas máximas en varias comarcas ante la posibilidad de alcanzar o superar los 40 grados.

Noticias relacionadas

Este miércoles podría convertirse en el día más caluroso de la semana, especialmente en el este peninsular y la costa mediterránea. En total, una decena de comunidades se encuentran bajo avisos por altas temperaturas, mientras que algunas zonas también podrían registrar tormentas acompañadas de fuertes rachas de viento y granizo.

Fuente: El Periódico de Extremadura

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo condenados por la Audiencia Provincial de Badajoz por su contratación en la diputación
  2. El IES Bárbara de Braganza de Badajoz estrena con éxito el primer Grado Medio de Técnico en Seguridad de Extremadura
  3. La llegada de Ikea a Badajoz vuelve a plantearse tras un anuncio de la compañía sueca
  4. Los arqueólogos de la excavación de la avenida de Huelva destacan una maqbara única en Extremadura y desvelan hallazgos inéditos
  5. Sentencia de David Sánchez: ¿Qué ha pasado con el resto de acusados?
  6. ¿Qué implica la inhabilitación a la que han sido condenados los nueve cargos y funcionarios de la Diputación de Badajoz?
  7. Detenido en Badajoz por engañar a su expareja para crear dos empresas a su nombre en Portugal
  8. Badajoz le da el último adiós más musical al polifacético Gene García

Estos 4 juegos gratuitos de Steam quieren robarte muchas horas este verano

Estos 4 juegos gratuitos de Steam quieren robarte muchas horas este verano

Galería | Cuatro jornadas de incidencias en el tren extremeño

Galería | Cuatro jornadas de incidencias en el tren extremeño

“Muchos gatos prefieren el agua en movimiento”: cómo las fuentes pueden ayudarles a beber más en verano

El Viejo Vivero se convirtió en la grada de España

El Viejo Vivero se convirtió en la grada de España

Un detenido y dos investigados por robar material valorado en 250.000 euros en una empresa hostelera de Puebla de Sancho Pérez (Badajoz)

Un detenido y dos investigados por robar material valorado en 250.000 euros en una empresa hostelera de Puebla de Sancho Pérez (Badajoz)

Monesterio calienta fogones para la celebración de su XII Fiesta del Guarrito que se celebrará el 1 de agosto

Monesterio calienta fogones para la celebración de su XII Fiesta del Guarrito que se celebrará el 1 de agosto

La regla de los 11 grados para el aire acondicionado: el sencillo ajuste para mantener la casa fresca y ahorrar este verano

La regla de los 11 grados para el aire acondicionado: el sencillo ajuste para mantener la casa fresca y ahorrar este verano

Aves, mamíferos y reptiles: un estudio alerta del impacto de los gatos sobre la fauna silvestre

Aves, mamíferos y reptiles: un estudio alerta del impacto de los gatos sobre la fauna silvestre
Tracking Pixel Contents